Mascarillas obligatorias sí o no: dos meses a vueltas con este protector

14/05/2020 20:48 h

14/05/2020 20:48 h

El ministerio de Sanidad podría anunciar este viernes la obligatoriedad del uso de mascarillas para toda la población en los espacios públicos. Así lo avanzó el martes Salvador Illa. Su departamento abordará este viernes por la tarde con las comunidades autónomas la medida en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns).

Illa reconoce que estudian «si hay que ir un paso más allá» en el uso de esta protección en la calle que ya valora como «altamente recomendable» y «necesaria» cuando no se puede mantener la distancia de seguridad de dos metros.

Sin embargo, esta postura no siempre fue así de contundente ni por parte del Ejecutivo ni la Organización Mundial de la Salud (OMS). Una postura donde tampoco hay un criterio unísono en Europa. En el caso de España, desde que se decretó el estado de alarma el 15 de marzo, se han producido varias idas y venidas respecto a esta barrera frente a las gotículas que transportan el SARS-CoV-19.

tres tipos de mascarillas

Antes de nada, hay que precisar que existen, básicamente, tres tipos de mascarillas. El Ministerio de Consumo recuerda en un díptico explicativo que las máscaras higiénicas son para las personas sanas y sin contacto con el covid-19. Llevarlas no implica que haya que renunciar a la distancia física y a las medidas higiénicas, como lavar las manos.

El siguiente nivel es el de las máscaras quirúrgicas, para aquellas personas que hayan resultado contagiadas, tengan síntomas o sean positivas asintomáticas.

En tercer lugar están las tipo EPI (equipos de protección individual). Entre estas se encuentran las FFP2, que utilizan los sanitarios que atienden a pacientes con covid-19 y que están recomendadas solo para personas en contacto con el virus y para grupos vulnerables, siempre bajo prescripción médica. Otro nivel son las FFP3. Las dos pueden tener o no válvula de exhalación.

Sobre las artesanales, Consumo advierte que: «Los materiales y métodos de confección con los que se elaboran son muy diversos. Además, pueden no haber pasado el control de verificaciones o ensayos. Por lo tanto, no se garantiza su eficacia». Esto no quiere decir que las desaconsejen. Las caseras también protegen, aunque sea parcialmente, contra un virus que viaja en minúsculas gotículas de saliva.

alerta por la falta de material

Dos semanas antes de España decretase el estado de emergencia, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó el 3 marzo que la escasez estaba dejando a los profesionales sanitarios desprovistos de material de primera necesidad como mascarillas. La OMS insistía en que uso debía limitarse a enfermos o sospechosos.

Obligatorias en transporte público

Desde el lunes 4 de mayo su uso es obligatorio en el transporte público. Para facilitar el cumplimiento, el Gobierno repartió seis millones de mascarillas en los nudos de conexión, entregó siete millones a la Federación Española de Municipios y Provincias (Fegamp) y un millón y medio entre organizaciones como Cáritas o la Cruz Roja.

primero, solo para unos casos

Al principio de la pandemia, diez días después de que se decretara el estado de alarma, el 25 de marzo, el Ministerio de Sanidad restringió la recomendación del uso de las mascarillas a personas enfermas o los que cuidan a enfermos, personal sanitario y «en aquellas situaciones en las que se considere necesario».

sanidad opta por recomendarlas

A principios de abril el Ministerio de Sanidad cambia de parecer y las recomienda a la población general «sana». Dejó constancia de ello el 21 de abril, cuando actualizó sus recomendaciones sobre las mismas, con infografías incluidas sobre su correcta colocación. Este consejo se circunscribe a dos circunstancias: cuando no es posible mantener la distancia de seguridad en el trabajo, en la compra, en espacios cerrados o en la calle. También incluida aquí al transporte público, donde, finalmente, las hizo obligatorias.

En Galicia, la Xunta también recomendó su uso generalizado entre la población en la comparecencia ante los medios de Alberto Núñez Feijoo el 19 de abril.

La OMS insiste en el «no»

La Organización Mundial de la Salud (OMS) defiende que la población general sana no necesita utilizar mascarillas para hacer frente a la pandemia de covid-19. Sin embargo, algunos estudios sí apoyan su uso generalizado, que está vinculado a la menor transmisión del patógeno en países como Japón o Corea del Sur, donde son de uso habitual entre su población para evitar otros contagios como el de un catarro.

las defectuosas

A todo esto, hay que sumar los problemas surgidos con las distintas partidas de mascarillas defectuosas. El Sergas paralizó el jueves 16 de abril la distribución de las mascarillas del fabricante Garry Galaxy que había enviado el Ministerio de Sanidad a Galicia por no cumplir las normas del Instituto de Seguridad e Higiene. En el momento en el que se recibió la alerta por parte del Gobierno central se frenó la distribución y se avisó a las gerencias para que retirasen las protecciones ya distribuidas. En total se inmovilizaron 82.291 mascarillas FFP2, que son las que usan los sanitarios para tratar a pacientes con covid-19.

bruselas suspende un envío de 1,5 millones

No solo España ha tenido problemas de este tipo. La Comisión Europea acaba de suspender el reparto de mascarillas médicas a los Estados miembros tras las quejas recibidas de parte de Polonia y los Países Bajos sobre la calidad del millón y medio de unidades que envió la semana pasada a 18 países, entre los que no estaba España.

última polémica con Madrid

La Comunidad de Madrid protagoniza una de las últimas polémicas. El Ministerio de Consumo desaconseja el uso de mascarillas FFP2 en la población general. Ha recordado que estas solo están recomendadas para profesionales en contacto con el virus y colectivos vulnerables bajo prescripción médica. El motivo, el reparto por parte del Gobierno de la popular Isabel Díaz Ayuso de FFP2 entre los madrileños.