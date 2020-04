«Antes del coronavirus las mascarillas quirúrgicas desechables costaban 0,20 euros»

0

La Voz de Galicia lucía rey

burela / la voz 24/04/2020 21:34 h

Mascarillas, guantes y geles desinfectantes apenas eran solicitados por la sociedad mariñana hasta la irrupción del coronavirus, pero desde que se decretó el estado de alarma, a mediados de marzo, su demanda disparó sus ventas y sus precios. Tanto que el Gobierno central ha intervenido para fijar en 0,96 euros el precio máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas desechables, y en 0,021 euros el del mililitro de soluciones hidroalcohólicas. Unos precios que analiza la titular de la Farmacia Covadonga de Burela, Covadonga Poo López.

-¿Cómo valora los precios establecidos para las mascarillas?

-Comparado este precio [96 céntimos unidad] con el que se pagaba en las últimas semanas, cuando ha llegado a 1,60, 1,80 e incluso 2 euros, me parece bien, pero si lo comparamos con el coste que tenía este artículo hasta hace un par de meses, me parece caro. Puedes usarlas solo una vez, o 7 u 8 horas, y antes del coronavirus costaban alrededor de 0,20 euros. Los productos del covid-19 no tenían ninguna rotación.

-¿Y el de los geles desinfectantes?

-Creo que es más razonable. Además, para prevenir contagios es más seguro lavarse las manos y usar hidrogel; es mucho más recomendable que el uso de guantes, porque te los pones, te olvidas que los tienes, haces de todo y al final son una guarrería, un foco de bacterias.

-¿Cómo le afectan a una farmacia estas oscilaciones en los precios de productos que hoy por hoy son tan demandados?

-Bastante, hasta el punto de que incluso llegas a tener un poco desabastecida a la población. Hubo farmacéuticos que compraron miles de mascarillas a un precio altísimo porque en origen China las ha encarecido y además hay intermediarios, y ahora, al fijarse un precio máximo de venta al público, pierden mucho dinero. Alguna semana yo no las compré porque me parecían un atraco. Pasa ahora con las mascarillas FFP2, que ofrecen mucha protección y nos las están cobrando muy caras.