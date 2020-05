El acceso a las playas de Galicia se regulará por cita previa

Ábalos ha subrayado hoy que los extranjeros podrán entrar en el país libremente cuando los españoles también puedan moverse entre provincias

El ministro de Transporte, José Luis Ábalos, ha confiado hoy en que la actividad turística se pueda reiniciar a finales de junio y ha subrayado, según recoge Efe, que los extranjeros podrán entrar en el país libremente cuando los españoles también puedan moverse entre provincias. Actualmente, las personas procedentes de otros países deben someterse obligatoriamente a una cuarentena de 14 días tras su llegada al país, lo que ha levantado críticas desde varios sectores y países.

«No podíamos permitir que hubiera circulación de extranjeros mientras a la población española se la tiene confinada. No podemos decirle a una familia de Madrid que no vaya a su apartamento de Valencia y que sí lo pueda hacer un extranjero. Teníamos que homologar», ha dicho Ábalos al respecto durante su intervención en Los Desayunos de TVE, según recoge Efe. Según el ministro, en el momento en que los españoles puedan ir a otras provincias, los extranjeros también podrán entrar en España, y ha subrayado que hasta ahora no había la necesidad de establecer restricciones en ese sentido porque «nadie viene a un país para confinarse».

Seguir leyendo