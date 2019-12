«O meu marido sabía que era a hora de xantar porque escoitaba chegar o ''Shanghai''»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Pablo Varela

Ourense / La Voz 31/12/2019 16:53 h

En la estación de ferrocarril de Ribadavia, mirando a lo lejos, se divisaba este martes un manto de niebla en el horizonte. Como si quisiese ocultar la presencia de la parada y las taquillas a los ojos del tren. Pero la venta de billetes como tal ya no existe allí. La localidad de O Ribeiro es una de las ocho que ADIF ha incluido en el mapa de estaciones donde se suprimirá la venta física —Guillarei, Redondela, O Carballiño, Sarria, Ortigueira, Burela y Viveiro son las otras siete—, para su sustitución por máquinas de autoventa o la adquisición del tique en el propio vehículo.

Poco después del mediodía, asomó por la esquina de la estación Mercedes González, de 80 años. Su hijo, que vive en Vigo, se empeñó en que no pasase el Fin de Año sola. Y ella, que ahora reside en Arnoia tras media vida en Alemania y otra media en Ourense, cogía el tren de las 12.28 casi de sorpresa. «Pensan que non vou», dice con una sonrisa. Era la única persona aguardando allí. «Agora xa non hai xente. Pero hai pouco tempo, aínda que non a houbese, abríanche as portas da oficina e podías estar dentro se querías», dice.

El frío golpeaba con fuerza a la orilla de las vías mientras Mercedes esperaba al «Shanghai». «Así é como o chamaba o meu marido. El sabía que era a hora de xantar porque o escoitaba chegar», dice en alusión al tren que llegará en breves momentos a la parada. En aproximadamente 90 minutos la esperan un nieto de 16 años y otra de cuatro. Y ella explica una de las razones por las que las estaciones comarcales del tren mueren poco a poco: «Antes non había tanto coche». Y ella, por su diabetes, agradece la tranquilidad de no tener que lanzarse a la carretera.

El viaje express de Nati y Martín

Mercedes se despidió y, a dos vagones de distancia, bajaron Nati Montañez y Martín Gil junto a sus dos hijos. También son vecinos de Arnoia y venían de Ourense. «Pero lo hemos cogido de forma circunstancial», explican. Suelen ir en su vehículo particular a la capital e indican que «la gente ha perdido el hábito y parece que el tren no se ve como una alternativa».

A la hermana pequeña el billete le costó dos euros. A los padres, 3,30. El viaje desde Ourense les llevó aproximadamente 20 minutos, pero no parecían el tiempo ni el precio dos de los motivos por los que apenas se veía gente en la estación, sino más bien el hecho de acostumbrarse al volante. «Mi padre suele ir al dentista cada cierto tiempo y va en tren, porque no conduce y no le queda otra», explicaba Nati.