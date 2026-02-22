Rueda defiende la industrialización de Galicia tras el archivo de Altri: «Non imos deixar pasar unha soa oportunidade»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, junto a la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, y los cuatro presidentes provinciales. Sandra Alonso

El presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, celebró los dos años de la mayoría absoluta lograda hace dos en las últimas elecciones autonómicas refrendando su compromiso por reindustrializar Galicia, dos días después de que la Xunta anunciase el archivo del expediente de la fábrica que Altri pretendía levantar en Palas de Rei. Aunque sin mencionar el proyecto de la multinacional lusa, el jefe del Ejecutivo autonómico lamentó que el Gobierno dejase a la provincia de Lugo «sen conexión eléctrica para que non haxa unha industria».

«Se cren que merecen unha medalla por conseguir que non veñan industrias a Galicia, lles digo que se están equivocando de plano», advirtió entre aplausos, dirigiendo esos reproches a una oposición, BNG y PSdeG, a quien ve «enfurruñada e enfadada por sistema», «desnortada» y que «perderon a dignidade hai moito tempo» al decir «si, bwana ao puto amo», como definió a Sánchez el ministro de Transportes, Óscar Puente. Rueda recordó que su Gobierno prometió «atraer investimentos a Galicia» y «non deixar pasar unha soa oportunidade de creación de emprego e industria» que estuviese en sus manos, ya que si no lo aprovecha Galicia, otras comunidades lo harán, avisó.

«Todo aquilo que cumpra, se axuste a normativa, sexa viable, porque ás veces o fan imposible e acabamos de velo, terá o apoio do noso Goberno e do pobo galego», defendió después de que socialistas y nacionalistas celebrasen el bloqueo al proyecto de Altri en Palas de Rei.

Ampliar la mayoría absoluta

El jefe del Gobierno gallego y líder del PPdeG reunió este domingo a alrededor de mil personas en Santiago no solo para celebrar la confianza recibida el 18 de febrero del 2024, sino también para arengar a los suyos a ensanchar esa victoria. «Recordalo, reafirmalo, renovalo e, se é posible, cando volva tocar, ampliar ese apoio. Imos por ese obxectivo», recetó desde el atril situado en el centro del patio interior de San Francisco, el mismo lugar donde fue proclamado candidato en enero del 2024. Desde allí encomendó a los miembros de su partido «seguir estando pegados a rúa, á xente, escoitando» para revalidar esa mayoría absoluta en el 2028, pero también para «ir a por todas» en las municipales y generales previstas para el próximo año.

«Vaiamos a por todas nas xerais para que se acabe este pesadelo que estamos vivindo», criticó al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, a quien afeó «superar límites» que no creía posible. Fue un discurso en el que reprochó al Gobierno la utilización de la «mentira como ferramenta principal», la propuesta de financiación autonómica que relega a Galicia al penúltimo lugar -aseguró- o los recursos de inconstitucionalidad contra los cambios legales de la Xunta en el eólico y la dependencia.

Rueda se refirió también a Vox, de nuevo sin mencionarles, para presumir de una Galicia «libre de populismos nos dous extremos». «Os populismos que non nos coñecen, quen non nos entenden, que ven isto como un trofeo, hai que dicirlles que Galicia vai seguir confiando no Partido Popular mentres esteamos a altura do que hai que facer», dijo el presidente gallego, quien reafirmó su compromiso de «facer a mellor galicia da historia». «Estamos no camiño», añadió.

Dos años de Gobierno

El titular del Gobierno autonómico hizo repaso de estos dos años de mandato, reivindicando la gratuidad desde las escuelas infantiles hasta las matrículas universitarias, el compromiso a levantar 4.000 viviendas públicas durante esta legislatura o las bajadas de impuestos incluidas en cada uno de los presupuestos aprobados por la Xunta. También valoró el plan de choque en dependencia que permitió valorar a 12.000 personas, y que ahora se ve interrumpido por el recurso del Gobierno («Probablemnte porque lle fastidiaba que cumprisemos un compromiso», razonó), o el aumento del autogobierno al asumir la gestión del litoral pese a la pugna, otra más, mantenida con el Ejecutivo central al considerar la norma autonómica como anticonstitucional.

Rueda defendió, además, el refuerzo de la sanidad pública con la construcción o remodelación de hospitales y centros de salud, la construcción del primer centro público autonómico de protonterapia, los cribados neonatales, la campaña de vacunación o la lucha contra el cáncer.

El jefe del Ejecutivo gallego se refirió también en su discurso a la vandalización del busto del expresidente de la Xunta y fundador del Partido Popular, Manuel Fraga, por parte de «unha panda de sectarios». Rueda se enorgulleció del legado de un Fraga a quien aseguró que la oposición rechaza por tener un «proxecto para Galicia» y haberles derrotado electoralmente con cuatro mayorías absolutas.

A ello se refirió también, antes que Rueda, el conselleiro de Cultura, José López Campos, lamentando que aquellos que «non son capaces de vivir en convivencia» pidan ahora retirar honores a Fraga. «O mínimo que lles podemos pedir é respecto. Ningún paso atrás con aqueles que non queren a convivencia», subrayó.

Antes que el conselleiro, el líder del Partido Popular santiagués y candidato en las municipales del próximo año, Borja Verea, ejerció como anfitrión asegurando tener la alcaldía de la capital gallega «cada día máis cerca», y cerró su breve discurso igual que lo empezó, clamando el «Galicia Rueda» que ponía nombre al acto. Quien ya ostenta el bastón de mando es la alcaldesa de San Cibrao das Viñas, Marta Novoa, que desde el atril agradeció el apoyo del presidente Rueda durante los incendios del pasado verano. También ensalzó la gestión de estos dos primeros años de Gobierno autonómico la líder de Novas Xeracións y diputada autonómica, Nicole Grueira. «Galicia gañou hai dous anos e hoxe segue gañando», reivindicó tras recordar la noche electoral del 18 de febrero del 2024.