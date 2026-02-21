Nuevo ataque al busto de Manuel Fraga en Vilalba: «É un ataque directo á convivencia» 

El busto apareció con pintura roja este sábado por la mañana

El busto de Manuel Fraga en Vilalba —situado en la alameda Basanta Olano, casi frente a la casa donde nació, hoy sede de la fundación que lleva su nombre— ha sufrido un nuevo ataque. En la mañana de este sábado ha aparecido cubierto con pintura roja, lo que ha motivado la rápida y enérgica reacción del PP y de la citada fundación. «Atentar contra un busto ou contra calquera símbolo público non é un simple dano material; é un ataque directo á convivencia, á pluralidade política e á historia compartida de todos os vilalbeses», aseguraron los populares vilalbeses este sábado sobre la acción contra el busto de su presidente fundador. Además de palabras, en la reacción del PP hay hechos, y este lunes se presentará denuncia ante la Guardia Civil. También reaccionó Alfonso Rueda, presidente de la Xunta y líder de los populares gallegos, que subrayó que los autores del ataque «non respectan máis que o seu propio sectarismo».

El concejal popular José María García-Leira Boado se mostró este sábado notablemente molesto por la situación, que, dijo, se repite sin consecuencias. «No es la primera vez que pasa y parece que no pasa absolutamente nada», dijo. La decisión de presentar denuncia busca que la Guardia Civil investigue, y el edil recordó que si en la rúa da Pravia, que pasa por delante de la alameda, hay cámaras, colocadas por el Concello, deben usarse para ayudar a esclarecer los hechos. Si así no se logra nada, debe acudirse, agregó, a las instaladas en negocios cercanos. El busto fue objeto de ataques en otras ocasiones, e incluso fue robado, aunque se recuperó y se volvió a poner en su ubicación original.

O busto de Manuel Fraga en Vilalba



Non respectan os sÃ­mbolos

Non respectan a un presidente que conseguiu catro maiorÃ­as absolutas de todos os galegos

Non respectan mÃ¡is que o seu propio sectarismo pic.twitter.com/phMbJw12PU — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) February 21, 2026

El busto de Fraga se instaló en 1970, poco después de dejar de ser ministro de Información y Turismo, y el coste se ayudó a financiar con aportaciones vecinales de 50 pesetas. La retirada ya fue solicitada en un pleno de este mandato por el Bloque, aunque la moción se acabó transformando en un ruego y no llegó a votarse. En un pleno reciente, también el BNG planteó, aunque sin alusiones concretas, la eliminación de símbolos que en lugares públicos tuviesen algún tipo de relación con el franquismo.

El PP vilalbés relacionó este nuevo ataque con la reciente iniciativa presentada por el BNG y por otras formaciones de izquierdas para reclamar que se retirase del Senado el busto del político vilalbés. Los populares no solo rechazan esa idea, sino que además piden que se condene este ataque al busto: «Quen non condena ampara», dicen. Por su parte, la Fundación Fraga sostiene que cualquier debate sobre símbolos o reconocimientos debe establecerse con «respecto á pluralidade democrática».

Reacción del BNG

El BNG vilalbés manifestó este sábado que no promueve ni anima la comisión de actos vandálicos. La postura del Bloque es que su petición de retirada del busto de Fraga se basa en el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. «O camiño é a legalidade, non o vandalismo», sostienen los nacionalistas de la capital chairega.