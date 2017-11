Vuelven a robar en Vilalba el busto de Manuel Fraga

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Xosé María Palacios

Vilalba / La Voz 16/11/2017 05:00 h

El busto de Manuel Fraga, situado en la alameda de Vilalba, enfrente justo de la casa natal del expresidente de la Xunta, ha desaparecido de nuevo. El autor o autores de este nuevo robo lo hicieron de madrugada. Fue por la mañana cuando operarios municipales observaron que faltaba el busto de su pedestal.

El Concello de Vilalba no ha presentado denuncia, pero la Guardia Civil ya se desplazó en la mañana de ayer para comenzar la investigación. También la Policía Local colabora en las pesquisas. No es la primera vez que el busto -de bronce, hueco por dentro e instalado en 1970- desaparece, aunque luego fue hallado y devuelto a su sitio. En una ocasión la imagen del fundador del Partido Popular acabó en el río Magdalena y, en otra, en el solar del viejo cementerio vilalbés. Pero a diferencia de otros robos, en los que aparecieron cuerdas o restos de pintura, en esta ocasión los autores, al margen de las pisadas, no dejaron pistas. Los investigadores analizarán las cámaras de seguridad que hay en los alrededores de la alameda y junto a la casa consistorial, pero al producirse los hechos de madrugada, cuando no hay agentes locales en el Concello, será complicado conocer muchos detalles.

Se trata del segundo ataque vandálico cometido este año contra la figura del Manuel Fraga. En marzo pasado, tanto el busto como el pedestal, así como la casa natal del político, amanecieron pintados. En el 2016, la escultura fue derribada.

No pasa desapercibido un dato sobre la biografía de Manuel Fraga que pudo motivar el robo: nació un 23 de noviembre de 1922, hace 95 años.