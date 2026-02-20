Pontón atribuye el carpetazo a Altri a la presión social, y Besteiro al papel del Gobierno central

Lavandeira jr | EFE

BNG y PSdeG han reivindicado su labor desde la oposición en el Parlamento gallego para paralizar el proyecto de la multinacional portuguesa Altri en Palas de Rei, después de que la Xunta iniciase este viernes el archivo de su expediente. La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, apuntó en rueda de prensa a la movilización social que los nacionalistas han agitado desde marzo del 2024, tras conocer el estudio de impacto de la factoría: «É un gran día, venceu a dignidade. Estamos ante unha mostra máis da capacidade do pobo galego frente a proxectos que claramente supoñían unha ameaza para o noso futuro». El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, responsabilizó del carpetazo a Altri a la negativa del Gobierno central a un proyecto que, aseguró, incumplía los estándares económicos, sociales y medioambientales.

«É unha vitoria para Galicia fronte a un proxecto que a nosa terra nin quería nin necesitaba», expuso el secretario xeral de los socialistas gallegos, que dirigió sus críticas al Ejecutivo de Alfonso Rueda al cuestionar su política industrial. «Altri era o seu mascarón de proa, o seu proxecto estrela e un proxecto co que se relacionaba ao PP e a Alfonso Rueda», continuó, pidiendo al presidente autonómico que se disculpe ante un plan «frustrado». «Se hoxe Rueda dá marcha atrás é porque as negativas do Goberno central lle puxeron freo a ese proxecto porque non cumpría estándares económicos, sociais, nin medioambientais», añadió Besteiro, quien recalcó: «Foi o Goberno socialista quen paralizou ese proxecto».

Pontón celebró esta decisión como un «gran día para Galiza» al suponer «un gran triunfo da cidadanía». La líder nacionalista recordó que «milleiros de galegos e galegas» se movilizaron «contra a bomba ambiental de Altri». «Desmontamos todas as mentiras e falacias do PP. Hoxe podemos dicir que o pobo é quen máis ordena, que o pobo galego dixo alto e claro: 'Altri non, Galiza si'», remarcó la portavoz nacional.

La líder nacionalista señaló la «derrota» del presidente de la Xunta por defender «o espolio» de los recursos naturales de Galicia y la contaminación del territorio «por riba das persoas». «Quería poñer os intereses de Altri por riba da xente do medio rural e da xente do mar. Só ofrece o franquismo industrial das macrocelulosas e non ten máis alternativa real para Galiza que recoller aqueles proxectos que ninguén quere», criticó.

Besteiro, por su parte, calificó el proyecto de Altri de una «operación política sen base industrial sólida». El responsable socialista exigió «transparencia inmediata» a la Xunta, demandando explicaciones sobre los compromisos adoptados con la empresa portuguesa y aclaraciones sobre si la paralización del proyecto tendrá o no consecuencias económicas para la ciudadanía.