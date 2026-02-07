Billetes de tren bloqueados hasta el lunes y sin explicación

Colas para acceder a los autobuses en Santiago SANDRA ALONSO

No hay ni la más mínima explicación oficial y detallada de por qué el transporte de pasajeros por ferrocarril permanece bloqueado desde la madrugada del jueves en el sur de Galicia y afectó ayer a casi medio centenar de frecuencias. Dos mensajes en la cuenta de X (antiguo Twitter) de Renfe son hasta hora las únicas aclaraciones públicas prestadas por el operador ferroviario para comunicar la suspensión a causa del temporal de todos los trenes con origen y destino Vigo, incluida la línea de altas prestaciones del eje atlántico, medida que ayer se extendió a la circulación entre Ourense y Santiago por la vía convencional (se mantiene en uso la de alta velocidad).

Renfe elude explicar por qué decide prolongar la inactividad de sus servicios de pasajeros en ambas líneas, además de en la del Miño entre Vigo y Ourense, y haber activado, en cambio, desde las 23 horas del jueves, sus trenes de mercancías en las mismas vías en las que pulsó la alerta por «riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierras».

La incertidumbre se incrementa aún más al seguir siendo posible comprar billetes para las frecuencias de alta velocidad entre Vigo y Madrid, incluso para ayer mismo, pese a no operar en la ciudad gallega desde el jueves ni el AVE ni ningún otro tren. En el sumun del desconcierto, en el canal web de venta de billetes de la operadora se especifica, al buscar una plaza para viajar en estos días entre Vigo y Santiago, que «este tren no se encuentra disponible en estos momentos», coletilla que se elude para el supuesto viaje en Avlo y para parar teóricamente con él en Pontevedra o Vilagarcía, cuando en realidad ese tren, como todos los demás, está igualmente inactivo para dichas localidades.

Tanto en las taquillas de las estaciones como en la web de la compañía la venta para todos los trenes (salvo para los alta velocidad fantasma) está bloqueada para el fin de semana y también para el lunes, primero de los tres días de paro convocado en toda España por los principales sindicatos ferroviarios y de clase en demanda de un cambio estructural en la seguridad ferroviaria.

En las estaciones viguesas aclaran que, aunque esté paralizada la venta para estos tres días, el bloqueo «podría levantarse en cualquier momento». Tras esa advertencia, el personal comercial de Renfe asegura no contar con información alguna sobre cuándo podría restablecerse el servicio, pero también incluso sobre qué es lo que motiva la situación de bloqueo ferroviario que sería inédito, salvo por el antecedente de las incidencias causadas con el apagón eléctrico de abril del año pasado.

Problemas menores

A la falta de explicaciones, la confusión generada con la venta de billetes y la paradoja de que los trenes de mercancías circulen y los de pasajeros no, se añade la información que durante casi todo el día ofreció sin reparos el ADIF (el administrador de las vías y estaciones), al insistir de manera oficial en que «la infraestructura no ha estado afectada ni dañada en ningún punto, ni ninguna anomalía ha propiciado la suspensión de su utilización para los trenes de pasajeros», sobre todo en el caso del eje atlántico. Dicha situación se mantuvo, sin embargo, hasta que el servicio de incidencias del administrador ferroviario dio cuenta en la tarde de ayer del bloqueo de dos vías convencionales por incidencias con convoyes de mercancías. La primera se registró entre Puebla de Sanabria y Ourense; la segunda entre Vilagarcía y la parroquia de Faxilde, en el mismo concello. El ADIF señala que, al registrarse en vías convencionales y afectar solo a servicios de mercancías, ni siquiera optó por comunicarlo en sus canales de incidencias habituales.

La portavocía de la empresa pública indica que la suspensión de los servicios ferroviarios se ha hecho a petición expresa de Renfe. En ella habría pesado más un criterio de precaución por temor ante posibles incidencias que la constatación de un inminente peligro en las vías. El ADIF insiste en que su personal de circulación y mantenimiento no observó, hasta que ocurrieron los dos incidentes señalados, ningún impedimento técnico para que se reanudase el servicio de pasajeros, ni tampoco amenazas en la red ferroviaria.

Como prueba de dicha disponibilidad, el administrador de la infraestructura destacó que todos los operadores privados de carga no han dejado de circular, y la propia Renfe mercancías lo hizo el jueves hasta las 12.30 horas, y en ese mismo día de manera ya continuada desde las 23 horas.

Sin embargo, Sogama, la empresa pública autonómica de gestión de residuos urbanos, aseguró ayer que se ha visto obligada a reorganizar el servicio de transporte de basuras desde los ayuntamientos a su planta de Cerceda «ante o corte da circulación ferroviaria con Vigo». Sogama señala que las plantas de transferencia de Vigo e O Porriño no pudieron realizar sus descargas en la noche del jueves y que ayer se vieron resentidas las de O Rosal, Arbo y A Lama.

Pasajeros abandonados

El Gobierno gallego insistió ayer en sus críticas contra la decisión de Renfe de suspender sus servicios de pasajeros en la mitad sur de Galicia. El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, acusó a Renfe de dejar «abandonados» a miles de pasajeros, considerando que en realidad el bloqueo pone de manifiesto la existencia de problemas de mantenimiento de la red en Galicia. «Dinos [Renfe] que como non son capaces de garantir a totalidade dos billetes que teñen vendidos, deciden non garantir ningún. É dicir, que como non son capaces de pór todos os autobuses necesarios para cubrir todos os billetes vendidos, deciden que non hai ningún autobús», afirmó Calvo. El conselleiro aseguró que la propia Renfe ha solicitado a la Xunta que certifique por escrito que la AP-9 es utilizable en estos días por servicios de autobuses, lo que según Diego Calvo es un «despropósito» al ser la autopista de titularidad estatal y haberse negado su transferencia a la Xunta.