Media Galicia se quedará hoy también sin tren

Vías del tren en Pontevedra, vacías por la suspensión de los servicios por el temporal ADRIÁN BAÚLDE

En una medida sin precedentes, Renfe ha decidido prolongar a la jornada de hoy la suspensión del servicio para todos los trenes con origen o destino Vigo en un día que, como cada viernes, genera una gran demanda de plazas en el transporte ferroviario en Galicia. La acumulación de agua en el terreno motiva la medida extraordinaria que ha llevado a anular por segundo día los casi cuarenta trenes programados para Vigo, y extender la medida a las comunicaciones previstas por la vía convencional entre Ourense y Santiago, lo que no afecta a los servicios Avant entre ambas ciudades ni a la larga distancia con Madrid. «Derivado de las condiciones meteorológicas adversas, sigue activo el riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierras en el eje atlántico», indicaba a media tarde de ayer el operador ferroviario como única explicación sobre la situación generada y que ha suscitado grandes dosis de incredulidad al no registrarse ni grandes chaparrones ni una intensidad de viento mucho mayor que en jornadas precedentes.

La circulación entre Santiago y las dos estaciones de Vigo, de la de Guixar hacia Portugal y Ourense, así como por el trazado ourensano convencional con la capital gallega, comenzarán la jornada de hoy sin actividad alguna. Renfe adelanta que, como hizo ayer, evaluará durante el día la situación del tendido para decidir si levanta la suspensión o la extiende al sábado, previsible escenario de nuevos acontecimientos meteorológicos adversos. La inédita medida afecta en las rutas suspendidas a servicios de alta velocidad, media y larga distancia, especifica Renfe.

Pese a las críticas expresadas desde la Xunta, Concello de Vigo, PP y BNG por la falta de alternativas para paliar las consecuencias de la paralización ferroviaria, el operador público optó por renunciar a ofrecer por segunda jornada consecutiva autobuses con los que dar servicio a sus usuarios. «No se establece plan alternativo de transporte por carretera», señaló en su último anuncio.

Por qué no hay buses

Fuentes de la empresa pública indicaron que los avisos de temporal, las recomendaciones de las autoridades de evitar desplazamientos y una alegada insuficiente disposición de la cantidad de autobuses necesarios, llevó a Renfe a renunciar, al contrario que en otras ocasiones, a suplir la falta de trenes con otros transportes. «La tierra está muy blanda, y hay ráfagas con mucho viento. Se ha optado por la precaución, por evitar que pueda pasar algo», interpretan fuentes laborales del operador, que indican que están siendo informados del devenir de sus jornadas de trabajo como se hace con los usuarios, a través de las redes sociales de la empresa.

Durante la mañana de ayer técnicos del ADIF llevaron a cabo revisiones de las vías, a la búsqueda de terrenos que pudieran haber cedido y desprendimientos o caídas de árboles u otros objetos sobre los raíles o catenarias. Según señalaron las fuentes consultadas, no se localizaron incidencias resaltables.

La suspensión de ayer se activó poco antes de las siete de la mañana, después de que hacia las doce de la noche del miércoles se diese a conocer la anulación de los primeros servicios, aunque con el compromiso de que serían atendidos sus usuarios mediante autobuses contratados por la compañía. No sería finalmente así, y en estaciones como la de Vigo Guixar —que conecta con Portugal y Ourense por el Miño, entre otros servicios— aparecieron cerrados los accesos a los andenes con carteles indicando «fuera de servicio».

Apenas llegaron viajeros a las dos plataformas viguesas, ya que la mayoría fueron advertidos de la situación mediante mensajes telefónicos emitidos por Renfe. En la de Guixar se llegó a probar la megafonía anunciando la llegada de trenes que, en realidad, no estaban en movimiento. «Como no había nadie...», explicaba un operario la razón del aviso fantasma.

Testimonios de los afectados

«Hoy me toca un papel complicado, entiendo que la gente se enfade porque es una faena», decía ayer un trabajador de Renfe que llevaba desde primera hora indicándole en la estación de Vilagarcía a los pasajeros que el tránsito ferroviario estaba suspendido, según informa María Hermida.

En A Coruña, entre los afectados por la suspensión del tráfico ferroviario, dos jóvenes apuntaban su contratiempo. «Cogíamos un tren a Vigo para desde allí ir a Oporto, donde teníamos un vuelo a Roma», señalaron las chicas.

Mientras, en la estación de Santiago se respiró cierta compresión por la suspensión. «Es por seguridad, y con lo que está pasando tampoco hay que volverse loco», comentó Laura, una joven estudiante, que llegó en coche particular desde Vilagarcía y que debía llegar a A Coruña para ir a clase. La situación aún se complicó más en Vigo al suspenderse el tráfico marítimo con O Morrazo, cerrarse todos los parques, establecer prohibiciones de aparcar en las zonas inundables y una nueva jornada de complicaciones en el aeropuerto, con al menos seis vuelos afectados.

Crítica política

La comprensión, en cambio, no anidó ayer en la clase política. Tras reforzar la oferta de autobuses en los trayectos que conectan Vigo con Santiago y A Coruña y anunciar que se incrementarán si la demanda continúa creciendo, la Xunta tachó de «inaceptable» que Renfe y el Ministerio de Transportes no hayan activado servicios alternativos. «Renfe non pode anunciar unha suspensión indefinida sen ofrecer unha proposta. Agardamos que rectifiquen e que a suspensión leve aparellada unha alternativa por parte do Goberno central», concretó la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela.

El Gobierno gallego aprovechó la incidencia para asegurar que el ferrocarril en Galicia carece de un plan de mantenimiento preventivo eficaz, lo que estaría empujando a la red al límite del colapso, alerta. «Non se trata só de xestionar unha situación meteorolóxica dada, senón de executar un mantemento preventivo eficaz sobre drenaxes e taludes que permita á rede soportala sen chegar ao colapso do servizo», concluyó la directora xeral.

Similar postura manifestó desde el BNG su diputado en el Congreso, Néstor Rego, quien califica la gestión de Renfe de «improvisación inaceptable», dado que la alerta meteorológica se conoce desde hacía días. Rego denuncia que la decisión de Renfe deja «tiradas» a miles de personas sin previo aviso ni plan de transporte por carretera. «A prudencia ante fenómenos meteorolóxicos adversos é necesaria, mais o que non é aceptábel é a improvisación e a absoluta falta de previsión que deixa tiradas millares de persoas sen ningunha alternativa», manifestó el diputado.

En Vigo, la urbe más afectada por las consecuencias del temporal, el Concello solicitó formalmente a Renfe la puesta en marcha de un servicio de autobuses lanzadera para paliar las deficiencias de la red ferroviaria. El equipo que preside Abel Caballero reclama que la operadora ferroviaria disponga de vehículos que conecten las estaciones de Vigo con Santiago con las mismas frecuencias que los servicios anulados e iguales horarios. «Renfe non pode deixar desatendidos e sen servizo de transporte os viaxeiros e viaxeiras de Vigo», señala el gobierno local.

Inundaciones en viviendas

Llueve sobre mojado, y el paso del temporal Leonardo —el enésimo de la sucesión de borrascas que afecta a la comunidad desde hace dos semanas— provocó ayer acumulaciones de agua que generaron daños en los bajos de varias viviendas de Moaña. También sucedió en Barbadás, Beariz, Ribadavia y Rairiz de Veiga. Todos ellos, concellos de la provincia de Ourense. Allí está decretada la alerta roja en el Miño a su paso por A Peroxa y el agua del río inunda en la ciudad de As Burgas paseos fluviales y mantiene sumergidas las instalaciones termales.

También permanece activo el nivel naranja en el río Avia y se extrema la vigilancia sobre el río Limia, que obliga a mantener activado en Xinzo el plan municipal de emergencias. Una jornada más, el mal tiempo volvió a poner en aprietos a los conductores. De las 213 incidencias que atendió Emerxencias, una parte importante se generaron en las carreteras. Las condiciones climáticas —que provocaron nuevos derrumbamientos, baches y bolsas de agua— estuvieron, de hecho, detrás de algunos de los 40 accidentes de tráfico que se produjeron durante el día. En 11 de ellos se registraron heridos.