Os noventa anos de Beiras, historia viva do nacionalismo
GALICIA
Rodeado dos seus, dedica o seu tempo ao piano e á lectura07 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Xosé Manuel Beiras (Santiago de Compostela, 7 de abril de 1936), pai dunha das dúas almas do nacionalismo galego e figura indispensable para comprender a política galega contemporánea, cumpre hoxe noventa anos. E farao como case sempre, rodeado dos seus, na súa residencia da Reboraina, en Brión, lugar no que rara vez se atopa só. Sobre todo desde que morreu a súa parella, a pintora Aurora Pereira, Aurichu, en novembro do 2023, unha dor que o acompaña desde entón e da que foi sobrepoñéndose a duras penas. Nacido un 7 de abril, tres meses antes do golpe militar que daría lugar á Guerra Civil e o mesmo día que Niceto Alcalá Zamora foi destituído como presidente da Segunda República, Beiras enfila o século de vida intelectualmente activo, co hábito da lectura intacto e sentado ao piano máis horas ca nunca. Un «exceso de lucidez», en palabras do seu círculo próximo, que o mantén activo, con presenza en actos culturais e mesmo formando parte ás veces das deliberacións da coordinadora de Anova, o partido que fundou despois da súa saída do Bloque.
Hai pouco tempo participou en Santiago na presentación do libro de Millán Fernández que reconstrúe a historia do PSG, e alí puido comprobarse que, a pesar da idade e dos achaques de saúde, segue aferrado a un dos seus grandes costumes, que é o de fumar. Algo que revela a fortaleza da súa saúde, porque da colleita de nados en 1936 foron caendo moitos. O último, o seu amigo o arquitecto Manolo Caamaño, falecido esta pasada fin de semana. Aínda segue vivo outro dos históricos da política galega pertencente á súa xeración, Camilo Nogueira, tamén da fornada 1936, pero uns meses máis novo.
«Para os anos que ten e algúns achaques respiratorios propios da idade, pódese dicir que Beiras goza dunha gran autonomía a nivel persoal e que segue mantendo unha cabeza privilexiada; estamos falando dunha persoa pendente da actualidade, que le, que sae e que case sempre está acompañada de familiares ou amigos», explican desde o seu círculo máis próximo.
Beiras pareceu herdar os xenes lonxevos do seu pai, Manuel, que faleceu aos 92 anos. De volta na casa común do nacionalismo —despois de dar o seu apoio a Ana Pontón nas pasadas eleccións autonómicas—, o histórico dirixente é unha das voces partidarias de que Anova regrese ao paraugas do Bloque, despois da experiencia errada que supuxo a alianza coa esquerda española.