Las víctimas de Angrois no dan la batalla por perdida y miran hacia Europa

Víctimas del accidente de Angrois, ante la Audiencia Provincial de A Coruña este lunes CESAR QUIAN

«Seguimos estando aquí». Las víctimas del accidente de Angrois mostraron hoy su rechazo a la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña en la que se absuelve al exdirector de Seguridad en la Circulación del ADIF, Andrés Cortabitarte, de toda responsabilidad en el descarrilamiento del tren Alvia en julio del 2013 en el cual murieron 80 personas y más de un centenar resultaron heridas. Desde A Coruña y Madrid, a las cinco de la tarde y pese a la lluvia, se concentraron para pedir justicia y verdad por enésima vez. Porque fue precisamente eso, dicen, lo que ha vuelto a arrebatarles el último fallo de las magistradas de la audiencia, que es firme y no pueden recurrir al Tribunal Supremo.

«Non contabamos con que se cambiara o criterio. Agora só nos queda Europa», afirma uno de los supervivientes, José Antonio Gayoso. El presidente de la plataforma, Jesús Domínguez, confirmaba ante el Consejo General del Poder Judicial que las víctimas seguirán reclamando ante instancias judiciales superiores hasta llegar a Europa: «Esto no puede quedar así, se lo debemos a todos los ciudadanos y a todos nosotros».

De la esperanza y el ánimo gracias a la sentencia «valiente» de la jueza Elena Fernández Currás pasaron a la decepción por el funcionamiento de las instituciones, que no responsabilizan del accidente al encargado de garantizar la seguridad de la vía. «O máis responsable desta traxedia. Isto devólvenos á triste realidade. Que non nos leven a engano, xa hai tempo que nos levan facendo de menos, e non só a nós. Tampouco lle fan caso á Comisión Europa», avisó Gayoso.

Las 85 razones de la jueza que votó en contra de la sentencia que exculpa al ADIF: «El peligro se trasladó conscientemente al maquinista» pablo gonzález

A las puertas de la Audiencia Provincial de A Coruña, porque no les dejaron ni cruzar la puerta principal y subir las escaleras, recordaron que fue Cortabitarte el que dio la orden de desconectar el sistema de seguridad que controlaría la velocidad ante un fallo humano. No entienden que el maquinista sea el único culpable, y con el accidente de Adamuz creen que volverá a ocurrir lo mismo. «Sempre buscarán ao último da fila para botarlle a culpa. Eles cobran pola responsabilidade e teñen todo á súa disposición para quedar impunes», dice. «Saíu de rositas co accidente do metro de Valencia e con Angrois igual. Non pode ser», afirmó Álvaro García, superviviente del Alvia.

Las víctimas de Angrois ya no creen en las casualidades, por eso no ven inocente la decisión de hacer pública la sentencia después del descarrilamiento de Adamuz. «Queren facerlle crer á xente que o ADIF cumpre a lei e que non tivo nada que ver. Xa o fixeron con nós», advierte Gayoso, que espera que con este accidente no ocurra lo mismo. «Prometen moitas cousas, como que as institucións farán o seu traballo, pero co tempo verase a realidade», dice.

Denunciaron también un sistema de alternancia política donde «uns tapan os outros», y recordaron el «trato indecente» recibido por responsables políticos como Feijoo, que era presidente de la Xunta en el 2012. «Utilizounos e nunca nos recibiu no Parlamento, incluso nos chegou a botar», reprueba.

Vestidos con camisetas con el número de muertos y heridos, sostenían papeles en los que se leían críticas a la cúpula judicial y una frase que estos días gana peso en Córdoba: sin justicia y sin verdad, las tragedias se repiten. Pero ya ha vuelto a pasar.