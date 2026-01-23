Andrés Cortabitarte, el hombre que quiso hablarles de sufrimiento a las víctimas

Sara Pérez Peral
Sara Pérez REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

El exdirector de seguridad en la circulación del ADIF, Andrés Cortabitarte, sale del juzgado que se ha construido para el juicio del Alvia en la Cidade da Cultura de Santiago PACO RODRÍGUEZ

La Audiencia de A Coruña absuelve al exdirector de Seguridad en la Circulación del ADIF de su responsabilidad en el accidente de Angrois

24 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Al final, uno de los dos hombres claves en Angrois consiguió que dos magistradas de la Audiencia Provincial de A Coruña creyeran en su inocencia. Suficientes como para quedar absuelto. Andrés María Cortabitarte López, el

