Andrés Cortabitarte, el hombre que quiso hablarles de sufrimiento a las víctimas
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La Audiencia de A Coruña absuelve al exdirector de Seguridad en la Circulación del ADIF de su responsabilidad en el accidente de Angrois24 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Al final, uno de los dos hombres claves en Angrois consiguió que dos magistradas de la Audiencia Provincial de A Coruña creyeran en su inocencia. Suficientes como para quedar absuelto. Andrés María Cortabitarte López, el