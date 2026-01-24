Las 85 razones de la jueza que votó en contra de la sentencia que exculpa al ADIF: «El peligro se trasladó conscientemente al maquinista»

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Vista de la sala en la que se celebraron las sesiones del juicio del Alvia, en la Ciudad de la Cultura de Santiago
Vista de la sala en la que se celebraron las sesiones del juicio del Alvia, en la Ciudad de la Cultura de Santiago XOAN A. SOLER

La magistrada que no suscribe la sentencia asume que existía una obligación de valorar el riesgo en la curva de Angrois «y no se hizo»

24 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Una de las tres juezas de la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, Marta Canales Gantes, emitió un voto particular en el que expresó su desacuerdo con la absolución del exdirector de

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 77% dto.
SOLO HOY 18€/año solo 1,5€ al mes Suscríbete