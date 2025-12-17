Besteiro reunirá este lunes a la dirección del PSdeG para intentar atajar la crisis interna tras los casos de acoso

José Ramón Gómez Besteiro da explicaciones sobre el caso Tomé en la sede del PSdeG en Santiago de Compostela Xoán A. Soler

La ejecutiva del PSdeG se reunirá el próximo lunes, día 22 de diciembre, con el objetivo de convocar al Comité Nacional del partido (el máximo órgano de decisión entre congresos ) para abordar la situación política, en un momento en el que los socialistas gallegos hacen frente a la crisis interna surgida tras las denuncias de acoso contra el que era presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel.

El secretario xeral de los socialistas se mueve así para contrarrestar las voces internas que cuestionan su liderazgo al frente del partido. Y que han puesto en duda que, en las denuncias de seis mujeres contra el recién dimitido presidente de la Deputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, y su número dos, Lara Méndez, actuasen con la celeridad y la contundencia que defienden.

El caso ha servido para avivar las tensiones internas dentro del partido. La gestión de la denuncia contra el aún alcalde de Monforte, José Tomé, propició que varios sectores lanzasen distintos manifiestos críticos con Besteiro: el más numeroso fue el impulsado por mujeres del PSdeG como la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y que ha recabado ya más de un millar de apoyos entre la militancia. Algunos muy simbólicos, como el de los expresidentes Fernando González Laxe y Emilio Pérez Touriño. El líder de los socialistas gallegos mostró este martes su respeto hacia las voces críticas, pero advirtió de que en ningún momento había pensado en dimitir. «Dimitir que dimitan os acosadores», dijo ayer por la tarde.

El caso Tomé, principalmente, y lo ocurrido con el regidor de Barbadás, en segundo lugar, ha abierto una profunda herida interna en el PSdeG. La actual dirección, aunque no lo ha dicho públicamente, tiene el convencimiento de que se ha aprovechado el caso de acoso para urdir una estrategia de acoso y derribo contra Besteiro. De hecho, afines al actual secretario xeral promovieron un manifiesto divulgado en los canales internos del partido en los que señalaban con nombres y apellidos a los presuntos implicados en esa trama, para sorpresa e indignación de ellos. Ahí figuraban José Manuel Lage Tuñas, Laura Seara o Iván Castro.

Después de la salida de José Tomé de las filas socialistas y ante las críticas que acusaban a la dirección de conocer los hechos desde hacía tiempo, Besteiro ofreció el viernes pasado una comparecencia (la primera desde el estallido del caso) en la que explicó que la dirección del partido y él mismo tuvieron conocimiento a través de una tercera persona de este caso en el pasado mes de octubre, y que la animaron a denunciar. Una versión que matizaba la expresada al inicio, cuando el líder de los socialistas había dicho no tener constancia de ninguna denuncia. El secretario xeral del PSdeG justificó no haber llevado el caso a la justicia en el hecho de que, según el código penal, tiene que haber una declaración de voluntad de la propia víctima. Fue la misma versión que trasladó este martes por la tarde. Pero no ha servido para aplacar las voces críticas en el seno del PSdeG, convencidas de que se ha actuado detrás de los hechos, sin la contundencia proclamada.

Xuventudes Socialistas de Galicia ha iniciado una campaña para pedir la convocatoria de un Comité Nacional del partido para abordar la situación. «Seguimos defendiendo que la mejor forma de frenar el ruido, de dar explicaciones transparentes y no estar pendientes de la prensa amarilla, es a través de un Comité Nacional», señaló la organización juvenil del PSdeG en un mensaje publicado en su perfil de la red social X, en el que informaba de que este mismo miércoles iniciaría una recogida interna de firmas para este fin.