Besteiro asegura que nunca valoró la dimisión y que ese paso corresponde darlo a los acosadores

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado esta tarde que nunca ha pensado en dimitir desde que se inició hace una semana la crisis del caso Tomé y ha insistido en que ese es un paso que corresponde dar a los «acosadores». El líder de los socialistas gallegos, que ha comparecido esta tarde para pedir al alcalde de Barbadás que deje sus actas como concejal y diputado tras ser denunciado por acoso laboral, se ha reafirmado en lo expresado ya esta misma mañana: que el partido, formalizada una denuncia, actua con prontitud y rapidez. Con esa contundencia a la que ha apelado a lo largo de la jornada, Besteiro trata de contrarrestar la ola de voces internas que, a través de la firma de un manifiesto, ha cuestionado la tibieza con la que ha actuado la dirección en el caso Tomé. Un documento respaldado por más de 400 personas, entre las que están pesos históricos del partido, como los expresidentes Laxe e Touriño. El portavoz del PSdeG ha mostrado su respeto hacia todos los firmantes y ha reconocido incluso compartir su contenio, pero ha advertido que desde que se tuvo conocimiento de la denuncia en el canal interno, se actuó con prudencia y celeridad.

«Animamos a calquera vítima de acoso a denunciar, porque a denuncia é a que activa o proceso», ha insistido el secretario xeral de los socialistas en relación a las denuncias que se han tramitado a través del canal interno, que han permitido, según Besteiro, que tanto en los casos de Tomé como de Valcárcel, se actuase del mismo modo: pidiendo la renuncia de los cargos y con el abandono del partido.

Cuestionado sobre el avance que hoy mismo ha hecho la cadena Cuatro, que recoge el testimonio de la madre de una víctima que asegura que Besteiro le dijo que no podía hacer nada, el líder socialista se remitió a lo que explicó el pasado viernes, en su primera comparecencia tras el estallido del caso. «Eu dixen que nunca falara con ninguna vítima e saben que conforme á lei é necesaria unha denuncia para poder actuar: eu insistinlle a esa terceira persoa, porque non vai saír de min ningunha clave que permita identificala, sobre a importancia de que se tramitara esa denuncia», ha explicado Besteiro, quien ha reiterado la necesidad de que, en estos casos, se desvíe el foco de atención sobre la denunciante.