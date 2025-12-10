José Tomé presenta su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo tras las denuncias por acoso sexual

José Tomé comparece ante los medios para anunciar su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo tras varias denuncias por acoso sexual LAURA LEIRAS

José Tomé Roca ha presentado este miércoles su dimisión como presidente de la Deputación de Lugo y como secretario general del PSOE lucense, pero continuará como alcalde de Monforte de Lemos liderando un grupo de no adscritos. Tanto él como todos sus concejales han solicitado la suspensión de militancia en el partido. En su caso, dijo, para «poder defenderse mellor». Además, también continuará como diputado provincial no adscrito.

El PSOE reconoce una denuncia por acoso sexual contra Tomé y evita respaldarlo Suso Varela / Carlos Cortés / Mario Beramendi

Se va, dijo, de forma voluntaria. Insistió en que se limitó a informar a los responsables de su partido y subrayó que no va a perjudicar al PSOE en la Deputación. Tomé lleva desde el año 2015 como alcalde de Monforte y desde el 2019 como presidente de la Deputación y secretario provincial de los socialistas lucenses.

Dieciocho horas después de que saliesen a la luz las acusaciones de acoso sexual por parte de varias mujeres, y apenas cinco horas después de que asegurase que no iba a dimitir y que defendería hasta el final su inocencia, el líder socialista en la provincia de Lugo comunicó su renuncia, pero solo parcial, ya que, como no adscrito, seguirá como alcalde y como diputado provincial.

Aunque en un primer momento Tomé Roca intentó mantenerse en todos sus cargos, las graves acusaciones que pesan sobre él y la cascada de reacciones que se sucedieron a lo largo del día, convirtieron en imposible esa continuidad interal. De hecho, durante toda la jornada responsables del PSdeG y el político lucense estuvieron negociando su salida.

El BNG de Lugo pide al PSOE que aparte a José Tomé «das súas funcións» o se irán ellos del gobierno Suso Varela

En la noche del martes, un programa de televisión nacional destapó que varias mujeres le habían acusado, a través del canal interno del PSOE, de acoso sexual. Más tarde, fue la propia dirección federal socialista la que reconoció que el pasado lunes 8 había recibido una denuncia anónima en la que ya estaba trabajando la Oficina contra el Acoso del PSOE.

Presión desde todos lados

Las reacciones a estos hechos no se hicieron esperar. Mientras a las 11.30 de la mañana Tomé defendía en Monforte su inocencia y aseguraba que no dimitiría, en Lugo, la portavoz municipal y miembro de su ejecutiva, Ana González Abelleira, mostraba su apoyo a las víctimas y pedía que se esclareciesen los hechos y su partido actuase con contundencia. Era la primera muestra de que los socialistas dejaban caer a su líder en la provincia de Lugo, a pesar de que la cúpula autonómica posponía a más tarde hacer un pronunciamiento «contundente», en palabras de Lara Méndez.

La alcaldesa de A Coruña, sobre las denuncias al presidente de la Diputación de Lugo: «Sinto un profundo asco» C. D.

La secretaria de Organización habló de tristeza y repugnancia. Mientras, el líder de los socialistas gallegos, Gómez Besteiro, anulaba su agenda de la jornada.

La presión sobre Tomé fue aumentando con el paso de las horas y el BNG le dio la puntilla. Primero fue la portavoz nacional, Ana Pontón, la que aseguró que «ou dimite ou ten que ser apartado dos seus cargos», y unos minutos más tarde era el vicepresidente de la Deputación, Efrén Castro, el que concretaba la advertencia. Si Tomé no dejaba la presidencia, los nacionalistas dejarían caer el bipartito en la diputación.

La situación se fue convirtiendo en más insostenible con el paso de las horas y la única salida viable era que el propio Tomé anunciase su dimisión, contradiciendo su intención inicial, o que fuese el partido directamente el que lo echase. Al final, se optó por la primera vía. El PSOE dejó que el político escenificase su adiós, pronunciándose oficialmente a renglón seguido.