El futuro de la Diputación de Lugo enfrenta a Rueda y a Pontón en el Parlamento

Xoán A. Soler

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la líder de la oposición, Ana Pontón, han mantenido esta mañana en el Parlamento gallego un acalorado debate con el futuro de la Diputación de Lugo como telón de fondo, en cuya presidencia hasta el día 30 está en funciones el ya dimitido José Tomé, al que el BNG le retiró el apoyo por las denuncias de acoso sexual, pero que sigue siendo llave al mantener el acta. Su papel y el de sus afines será clave el día 14 de enero, jornada en la que se celebre el pleno para elegir presidente. Después de que Pontón arrancase su pregunta reafirmando que el BNG tiene «tolerancia cero coa corrupción», Rueda le ha lanzado la pregunta. «Que van facer vostedes na Deputación de Lugo?», le ha planteado. El jefe del Ejecutivo gallego ha cuestionado el compromiso de los nacionalistas con el feminismo después de que la líder del Bloque no «condenase os insultos machistas contra unha conselleira» -en relación a las viñetas de la CIG para ridiculizar a Fabiola García- ni la protesta del 25-N en la sede del PP que impidió salir a trabajadoras del partido.

En su réplica, Ana Pontón le ha devuelto la pregunta a Rueda, en línea con lo argumentado los últimos días, cuando el BNG había afeado al PP una actitud «carroñeira» para recuperar el poder provincial en Lugo. «Quere vostede valerse dun acosador sexual para chegar á Deputación de Lugo?», le dijo. La líder nacionalista reprochó a Rueda que ofrezca lecciones de feminismo cuando tuvo sentado durante meses en el Consello de la Xunta a una persona «da que sabían que tiña unha denuncia», en referencia al exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, que dimitió justo al día siguiente de ser imputado.

Besteiro, este miércoles en el Parlamento, recibiendo un caramelo de la diputada Carmen Rodríguez Dacosta. Xoán A. Soler

Pontón tenía el futuro de Altri como pregunta al presidente en la sesión de control, pero la actualidad por los casos de acoso se ha acabado imponiendo en una jornada en la que José Ramón Gómez Besteiro, el portavoz socialista, no tenía turno de intervención, lo que le ha permitido situarse al margen en una semana en la que ha sido el verdadero protagonista. Algo sobre lo que ha ironizado Rueda en la sesión de control. Después de la masiva manifestación el pasado domingo contra la planta que se proyecta en Palas, Pontón ha interpelado al jefe del Ejecutivo gallego para saber qué hará la Xunta, una vez que la fábrica está fuera de las ayudas europeas y de la conexión a la red eléctrica. «Vai vostede escoitar os galegos ou vai seguir exercendo de comercial de Altri?», preguntó la líder nacionalista, que ha acusado a la Xunta de tratar de favorecer intereses privados por encima de los intereses de la mayoría social, y de ocultar información al Parlamento sobre este proyecto.

Rueda ha acusado al Bloque de utilizar Altri como comodín y de recurrir a la tensión social para enturbiar el clima al tener pocas expectativas de gobernar. El presidente de la Xunta ha apelado a la responsabilidad que supone gobernar. «Fala do de sempre para non dicir nada», ha dicho el jefe del Ejecutivo gallego, que ha deseado que el Bloque siga instalado en la «algarada e o conflito», lo que permitirá al PP seguir en el Gobierno gallego con la confianza de la mayoría y los nacionalistas continuar en la oposición.