El Supremo rechaza el intento de Audasa de no devolver los peajes cobrados indebidamente en Rande

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo acaba de frenar con una providencia de rechazo el incidente de nulidad de actuaciones presentado por la concesionaria de la AP-9, Audasa, contra la sentencia que dictada por el mismo tribunal en la que le condena a pagar los peajes de los automovilistas que se vieron perjudicados por las 81 retenciones y atascos que se considera han sido probados a causa de las obras de ampliación del puente de Rande entre los años 2015 y 2018.

En su resolución, el alto tribunal descarta que se haya producido vulneración alguna de los derechos fundamentales de la empresa, como aducía en su recurso, validando de esa forma el Supremo el proceso judicial que culminó en la sentencia firme que obliga a devolver los importes cobrados en una práctica que se ha considerado como abusiva y que marca una posición respecto a todas las concesionarias en su política de cobros cuando se produzca una disminución en la calidad del servicio que se espera de una autopista de pago.

La asociación de consumidores viguesa En-Colectivo, que es quien ha dado a conocer el fallo y lidera la defensa de los afectados, valora la decisión del tribunal de forma «muy positiva y esperanzadora». La plataforma denunció el 26 de noviembre que la interposición del recurso nulidad por parte de Audasa suponía un intento de dilatar el cumplimiento de una sentencia que que considera «clara y ejecutiva».

«Este rechazo envía un mensaje claro: las sentencias están para cumplirse y los derechos de los ciudadanos deben ser respetados», valora Diego Maraña, presidente de En-Colectivo, asociación que se sumó junto a Adicae a la denuncia planteada de oficio por la Fiscalía de Pontevedra contra Audasa por el abuso que entendían los denunciantes se produjo con el cobro íntegro de los peajes pese a que la autopista llegó a ver bloqueado su tráfico y registrado notables atascos.

Aunque la concesionaria todavía cuenta aún con la posibilidad de intentar hacer valer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, En-Colectivo considera que esa vía tiene igualmente escasas posibilidades de éxito. Destaca la asociación viguesa que «la contundencia» de esta providencia del Supremo deja al posible recurso «sin contenido constitucional real». En cambio, concluye En-Colectivo, se refuerza la solidez del derecho a recuperar por parte de los afectados el importe íntegro de los peajes abonados indebidamente y los intereses correspondientes generados durante los tres años de afecciones al tráfico.

En-Colectivo hace un llamamiento a Audasa para que abandone la vía judicial y proceda a la devolución inmediata del dinero. «Hoy es un día para el optimismo. La Justicia ha hablado con claridad y los ciudadanos están más cerca de recuperar lo que nunca debieron pagar», concluye la asociación, que espera que este sea el paso definitivo para cerrar el proceso abierto por la propia Fiscalía.