Besteiro, ante el caso Tomé: «O acoso non ten carné político, pero a contundencia e a protección das vítimas si, e ese é o partido socialista»

De izquierda a derecha, Lara Méndez, Elena Espinosa y el líder de los socialistas gallegos, Gómez Besteiro Xoán A. Soler

El líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, habló por primera vez desde el pasado viernes sobre las denuncias de acoso sexual contra el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. Durante el debate de los Orzamentos para el 2026 celebrado en el Parlamento, mostró su apoyo y solidaridad a todas las víctimas que sufren acoso «estean onde estean e sexa onde sexa», apuntando que «o acoso e a denuncia non teñen carné politico dun só partido, pero a contundencia e a protección das vítimas si, e ese é o partido socialista». Besteiro defendió la actuación de su partido ante el caso Tomé, «deixando fóra do foco á propia vítima, mentres vostedes centraron o foco de atención na vítima», en alusión a los populares. También animó al resto de partidos a poner en marcha canales de denuncias anónimas como tiene el PSOE, «é un avance na protección das vítimas».

Lo cierto es que el debate parlamentario para aprobar los Orzamentos 2026 de este martes se convirtió en un acalorado cruce de acusaciones sobre las denuncias de acoso sexual que afectan al PSdeG, relegando a segundo plano la defensa de las enmiendas presentadas a las cuentas gallegas. Aunque la socialista Elena Espinosa evitó el tema en su primera intervención, la diputada del BNG, Noa Presas, arrancó con un mensaje de «tolerancia cero ao machismo», insistiendo en que, «a política ten que estar á altura das circunstancias de quen denuncia o machismo». Pero fue la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, la que dedicó buena parte de su primera intervención a arremeter contra los grupos de la oposición y en concreto contra la cúpula del PSdeG, poniendo el foco en las líderes socialistas, «que polo que se ve escoitaron, miraron cara outro lado e puxéronse do lado do presunto agresor». Criticó además que, frente a la presunción de inocencia, miembros del partido socialista ya firmaron un manifiesto pidiendo la cabeza de toda la cúpula del PSOE gallego. «A presunción de inocencia rómpena vostedes, ante un presunto agresor que seguirá gobernando a Deputación pola porta de atrás co apoio do BNG». Cañorrerismo, añadió, «é intentar manterse no poder incluso co apoio dun agresor sexual, non vaia ser que perdamos o sillón da Deputación de Lugo».

En su segunda intervención, la socialista Espinosa recordó a los miembros de la Cámara que la práctica totalidad de las medidas en defensa de la mujer y de sus derechos, «débense a gobernos socialistas. Non aceptamos leccións do PP, e a proba vémola co exconselleiro de pesca», en alusión al caso de Alfonso Villares. «Os socialistas non podemos permitir que esas denuncias condenables sexan capitalizadas por quen acreditou nada en loita contra a igualdade», concluyó la socialista. En este argumento profundizó la nacionalista Noa Presas, al asegurar que, «o que non fixo o BNG foi despedir entre aplausos nun acto oficial a un acusado de agresión sexual». La diputada del PP, Paula Prado, interpeló en su réplica a Espinosa sugiriendo que, «iso de que o PSdeG é o partido con máis políticas de igualdade non llo diría Besteiro ás vítimas, "somos os que impulsamos pero vai para a casa e cala a boca"». También se defendió del abrazo a Villares atacando a los nacionalistas, «vostede di que abrazamos a un exconselleiro, pero vostedes están abazados ao señor Tomé e seguen cogobernando a Deputación de Lugo».