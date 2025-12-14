Lara Méndez, sobre el caso Tomé: «A dirección do PSdeG actuou en horas»

Lara Méndez, vicesecretaria general del PSdeG, esta mañana en la manifestación contra Altri en Santiago Paco Rodríguez

La secretaria de Organización del PSdeG y vicesecretaria de Organización, Lara Méndez, ha defendido esta mañana en Santiago el modo de proceder de su partido en el caso Tomé, argumentando que se «actou en horas». La número dos de los socialistas gallegos, que participó esta mañana en la protesta contra el proyecto de Altri, respondía así a algunas voces de su partido, como la de Carmela Silva, que aseguraban que la dirección había actuado mal. Méndez ha defendido que procedieron estrictamente tal y como establecen los protocolos y ha insistido en el compromiso de su partido con la causa feminista, el único que tiene abierto un canal anónimo de denuncias.

En línea con la versión ofrecida por Besteiro este pasado viernes, Lara Méndez explicó que, a través de una tercera persona, accedieron al testimonio de una víctima y recordó que la animaron a denunciar, porque ellos no podían hacerlo en nombre de nadie, tal y como establece la ley. La número dos de los socialistas gallegos reiteró que nadie de la dirección tuvo nunca ningún encuentro con ninguna víctima. «Actuamos como debíamos cos instrumentos que tiñamos», ha defendido Méndez, que se ha negado a valorar la dimisión de la secretaria de Igualdad, Silvia Fraga, disconforme con el proceder del partido en este caso.