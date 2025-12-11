Besteiro promete a los militantes del PSdeG cerrar mañana la crisis por las denuncias contra Tomé: «Non son días fáciles»

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. PACO RODRÍGUEZ

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha enviado este jueves una carta a la militancia en la que anuncia una resolución mañana viernes, «tras horas de intenso traballo», a la crisis abierta en Lugo a raíz de las denuncias contra José Tomé por supuesto acoso sexual.

En la misiva, Besteiro confirma que este viernes el PSdeG propondrá a la Ejecutiva Federal el nombramiento de una comisión gestora en la provincia de Lugo. Después comparecerá ante la prensa. Será su primera aparición pública desde que trascendieron las denuncias.

Además el secretario general subraya que desconocían las denuncias contra Tomé: «Non temos acceso a ningunha denuncia presentada a través da canle específica do partido contra o acoso, porque o protocolo garante o anonimato absoluto». Ese mecanismo, añadió, «permite que as mulleres se sintan seguras para dar o paso de denunciar».

El caso Tomé, un episodio que reabre las heridas internas dentro del PSdeG MARIO BERAMENDI

También insiste en pedir al antiguo dirigente de los socialista de Lugo que entregue las actas de concejal y diputado provincial: «José Tomé xa non forma parte do Partido Socialista. Solicitou a súa suspensión de militancia e anunciou a súa dimisión como presidente da Deputación de Lugo e o abandono de todos os grupos socialistas. Era o que debía facer. Era o que tiña que facer. E é tamén o que lle esiximos neste partido, xunto á entrega das actas».

Besteiro reconoce finalmente que «non son días fáciles», pero envía un mensaje de optimismo a los militantes: «Son días nos que podemos sentir orgullo dunha cousa: este partido non cala, non se agocha e non se amedrenta. Defendemos a igualdade porque é a razón mesma da nosa existencia».

Carta de Gómez Besteiro a la militancia

Tomé ya pidió su suspensión a Ferraz

Lorena G. C.

El hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo y secretario general de los socialistas lucenses, José Tomé, ya presentó ante el PSOE su solicitud de suspensión de militancia. Esto implica que desde ahora el partido carece de dirección a nivel provincial, a la espera de que, tal y como se comunicó este miércoles, se ponga en marcha una gestora.

Tomé, que lleva desde el 2015 como alcalde de Monforte, desde el 2019 como presidente de la Diputación y desde el 2022 como secretario general de los socialistas lucenses, fue acusado por varias mujeres de acoso sexual a través del canal interno del PSOE. Las denuncias trascendieron en un programa de televisión estatal y precipitaron que este miércoles renunciase a sus cargos orgánicos y a la presidencia de la Diputación, además de pasar a liderar Monforte desde un grupo de no adscritos.

Así se fraguó la caída de José Tomé MARIO BERAMENDI

Según explican fuentes del PSOE, en cuanto Ferraz haga efectiva la dimisión de Tomé, la cúpula del PSdeG podrá proponer a los integrantes de esa gestora que regirá los designios del partido mientras no se retoma la normalidad orgánica en la provincia. Luego, esa lista de nombres redactada desde Santiago deberá ser validada en Madrid, ya que Ferraz tendrá la última palabra.

En el partido, por el momento, evitan hablar de tiempos. Sí apuntan que intentarán ser lo más ágiles que puedan, pero no se atreven a establecer plazos.

La división en el PSOE complica el relevo en la Diputación de Lugo Suso Varela

La dimisión en la presidencia

Mientras eso sucede a nivel orgánico, en la Diputación de Lugo Tomé continuará como presidente hasta este viernes. Explican fuentes del partido que será entonces cuando se haga efectiva su dimisión y a partir de ahí comenzarán a correr los plazos para que se determine su sucesor.

Hasta la fecha, en el ente provincial están a la espera de conocer en qué términos se registra su renuncia, ya que tendría la potestad de revocar las delegaciones de competencias actuales antes de abandonar su puesto. Si se diese esta circunstancia, la actual estructura de gobierno quedaría anulada.

Explican fuentes del BNG que hasta que se conozca con exactitud cómo se sustancia la renuncia de Tomé a la presidencia, no se sabrá, por ejemplo, si el vicepresidente de la institución, Efrén Castro, toma las riendas en funciones hasta que haya una nueva votación. «Todo dependerá dos termos nos que presente a renuncia, porque nesa renuncia, por exemplo, podería incluir que se revocan as delegacións de competencias».

La transición en la Diputación de Lugo, pendiente de en qué términos renuncia José Tomé L.G.C.

En todo caso, esa transición sería un plazo más o menos breve de tiempo, hasta que se votase una nueva presidencia. Por el momento, el ente provincial no ha dado a conocer ni los plazos ni los procedimientos que se seguirán para el cambio de mandatario. La principal duda que se abre ahora es quién será el candidato socialista para sustituir a Tomé Roca, aunque muchas miradas se posan ya en la alcaldesa de Burela, Carmela López, pero el BNG no quiere entrar en ese juego de favoritismos. «Porque non nos toca e porque hai que agardar a que todo o anunciado sexa efectivo e logo ter as nosas decisións tomadas e ver tamén como o ten o PSOE internamente».