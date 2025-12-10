José Tomé, el político que aún no ha dicho su última palabra
Alcalde de Monforte desde el 2015 y mandatario de la Diputación desde el 2019, llegó a este cargo con la idea poner tranquilidad y orden en unas filas socialistas que, al igual que ahora, estaban muy convulsas10 dic 2025 . Actualizado a las 18:41 h.
José Tomé Roca (Guitiriz,1958) acaba de anunciar que pide la suspensión como militante del PSOE y, de esta forma, renuncia a la presidencia de la Diputación de Lugo, pero no así a la Alcaldía de