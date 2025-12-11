La transición en la Diputación de Lugo, pendiente de en qué términos renuncia José Tomé

El nacionalista Efrén Castro, este jueves delante de la sede de la Deputación de Lugo Laura Leiras

La Diputación de Lugo vive un impás desde este miércoles, cuando su presidente, José Tomé, anunciaba que había solicitado la suspensión de militancia del PSOE y que dejaría la presidencia de la entidad provincial, quedándose como no adscrito. Pesan sobre él denuncias de acoso sexual trasladadas por varias mujeres a través del canal interno del PSOE y dadas a conocer a través de un programa de televisión.

Aunque Tomé comunicó su intención el miércoles, su renuncia no será efectiva hasta mañana, según confirman fuentes socialistas. Esto hace que toda la estructura política de la Diputación se mantenga en stand by a la espera de conocer los términos de su adiós al cargo.

Explican fuentes del BNG que hasta que se conozca con exactitud cómo se sustancia la renuncia de Tomé a la presidencia, no se sabrá, por ejemplo, si el vicepresidente de la institución, Efrén Castro, toma las riendas en funciones hasta que haya una nueva votación. «Todo dependerá dos termos nos que presente a renuncia, porque nesa renuncia, por exemplo, podería incluir que se revocan as delegacións de competencias».

En todo caso, esa transición sería un plazo más o menos breve de tiempo, hasta que se votase una nueva presidencia. Por el momento, el ente provincial no ha dado a conocer ni los plazos ni los procedimientos que se seguirán para el cambio de mandatario.

Efrén Castro: «Toca o momento de análise, de ver o que acaba pasando con todo isto, e despois decidiremos»

El vicepresidente de la Diputación, el nacionalista Efrén Castro, comparecía este jueves a mediodía antes los medios para hacer una valoración de lo sucedido. Tras explicar que todavía estaban pendientes de que se hiciese efectiva la dimisión, «porque ata o de agora non se producíu», dejó claro que lo que esperaba el BNG era que Tomé abandonase todos sus cargos, y no que se quedase como diputado provincial. Sobre si podrían estudiar romper el pacto de gobierno si Tomé continúa como diputado, dijo que no era momento de pronunciarse sobre ello. «Toca o momento de análise, de ver o que acaba pasando con todo isto, e despois decidiremos».

«O ideal, evidentemente, é que entregue a acta. Nós, cando falamos de dimisión, referímonos a iso, pero evidentemente ese é un tema a do PSOE porque é unha acta elixida cos seus votos e porque é un representante do Partido Socialista, entón cremos que lla teñen que esixir», valoró el nacionalista. Castro reconoció que les había sorprendido el giro de guion protagonizado por Tomé con su renuncia a medias.

Sobre los pasos que se darán de cara a la elección de un nuevo presidente, el nacionalista explicó que ahora se encuentran en un «período de análise e reflexión para facer o mellor posible para a cidadanía», y reivindicó que su formación había sido «executiva» el miércoles al exigir con firmeza que Tomé dimitiese, ya que de lo contrario abandonarían el bipartito.

La principal duda que se abre ahora es quién será el candidato socialista para sustituir a Tomé Roca, aunque muchas miradas se posan ya en la alcaldesa de Burela, Carmela López, pero el BNG no quiere entrar en ese juego de favoritismos. «Porque non nos toca e porque hai que agardar a que todo o anunciado sexa efectivo e logo ter as nosas decisións tomadas e ver tamén como o ten o PSOE internamente».