La Xunta afea a las tres ciudades con aeropuerto su «localismo» al competir entre ellas

Avión de Iberia aterrizando en el aeropuerto de Peinador XOAN CARLOS GIL

El director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, ha afeado a las tres ciudades gallegas que cuentan con aeropuerto (Vigo, Santiago y A Coruña) tener una «visión localista», señalando que este ha sido uno de los principales problemas de los últimos años.

En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, Merelles ha explicado que dentro de la comisión de coordinación aeroportuaria de Galicia se ha creado un grupo de trabajo en el que están saliendo elementos que «van a poder permitir avanzar y tratar de coordinar mejor los aeropuertos, atraer más aerolíneas y lograr conexiones directas con el extranjero».

Además, el director de Turismo de Galicia ha apuntado que la «visión localista» de los municipios gallegos con aeropuertos lleva años siendo uno de los principales escollos, ya que, asegura, «compiten entre ellos a veces por la misma línea o conexión».

Más allá de eso, otras fuentes de la Xunta han reiterado la intención del Gobierno gallego de captar nuevas rutas a través de la promoción turística de origen, tras recibir las propuestas del Clúster Turismo de Galicia y ante las críticas del alcalde de Vigo, Abel Caballero. Los representantes del sector turístico gallego incluyen entre sus ideas la especialización de los aeropuertos gallegos, dejando Alvedro y Peinador para vuelos de negocios y centrando Santiago en los vacacionales.

Por su parte, el mandatario vigués tachó este jueves de «absolutamente disparatada» la propuesta del Clúster para el aeropuerto de Vigo (Peinador), en la que ve un «silencio cómplice» de la Xunta, y advirtió: «Me voy a encargar yo de que haya vuelos a Vigo que tengan destinos y ámbitos turísticos».

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En un audio remitido a los medios, Caballero trasladó su «indignación» ante la propuesta que el presidente del clúster turístico, Cesáreo Pardal, comunicó hace unos días al conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo.

En este contexto, fuentes del Ejecutivo autonómico han explicado que el encuentro con el Clúster ha sido una reunión de trabajo en el marco de los encuentros que mantiene la Xunta con el sector, para escuchar distintas propuestas.

Asimismo, han defendido que colaborarán en la captación de nuevas rutas a través de la promoción turística y han avanzado que ya están trabajando en esa iniciativa para su desarrollo e implantación.