Las zonas afectadas por los incendios recibirán 30 millones de Europa

SANDRA ALONSO

La Xunta va a «reprogramar unha parte» de los fondos Feder de la Unión Europea para destinar 30 millones de euros a la reconstrucción de las zonas afectadas por la ola de incendios del verano y la prevención de nuevos siniestros, anunció Alfonso Rueda.

El presidente explicó que el dinero se destinará a la reconstrucción de infraestructuras públicas, la sustitución de equipamiento dañado —motobombas, vehículos y más—, la recuperación hidrológica y ambiental y la creación de bases para medios aéreos e instalaciones logísticas y de coordinación de emergencias.

Rueda citó entre ellas el aeródromo de Antela, en el concello de Sandiás, donde se levantarán nuevas instalaciones; la construcción de la base aérea de Setecoros, en el municipio de Valga, y el acondicionamiento de infraestructuras en el base aérea de Campiño, en Pontevedra.

La modificación del plan Feder será aprobada por la Comisión Europea en las próximas semanas, señalaron fuentes de la Xunta. No se limita a los fondos para los incendios, sino que reorientará recursos para apoyar la innovación en tecnología, el refuerzo a la industria de defensa, la gestión sostenible del agua, el acceso a la vivienda o la descarbonización del sector del automóvil. Esas medidas se integran en la planificación estratégica de la Xunta y en el Plan de Investigación e Innovación 2025-2027.

La modificación del plan Feder supondrá que la Xunta reciba un anticipo extra del 1,5 % del total, y la ampliación del período de ejecución de los gastos hasta el 31 de diciembre del 2030. Además se incrementará la cofinanciación europea en 10 puntos.

La reprogramación pretende reforzar la competitividad económica y promover la innovación y la descarbonización. Los cambios han sido consensuados con la Comisión, señalaron desde la Xunta, y se ejecuta en el marco de las nuevas normas que permiten reorientar recursos. Los 30 millones destinados a las zonas afectadas por los incendios suponen el 3 % del total.

Nuevas ayudas al turismo

En el Consello de la Xunta ordinario celebrado hoy lunes también se aprobó una nueva línea de subvenciones de hasta 2.500 euros para establecimientos turísticos que perdiesen reservas a causa de los incendios. Las ayudas serán del 25 % de la pérdida de facturación durante el período de referencia en comparación con el año anterior, hasta el citado máximo.

Podrán beneficiarse de ellas los titulares de establecimientos hoteleros, campamentos, establecimientos de turismo rural, albergues, apartamentos y viviendas turísticas autorizadas.

El presidente, Alfonso Rueda, anunció que las ayudas podrán autorizarse a partir del 24 de octubre, tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Rueda recordó que el programa se suma a las subvenciones convocadas a finales de agosto para compensar los daños materiales causados por los incendios en edificios, vehículos materiales y otros bienes.

La Xunta tiene también previsto el lanzamiento de un nuevo programa de productos turísticos en colaboración con la Asociación Galega de Axencias de Viaxe (Agavi) para promover las pernoctaciones, además de reforzar otras campañas ya existentes. Por último, se hará una campaña de difusión para promover los concellos y establecimientos más afectados por los incendios como destino turístico.

En conjunto, las líneas de ayuda para el sector turístico suman 3,6 millones de euros.

Moratoria del eucalipto

En respuesta a las preguntas de la prensa, el presidente de la Xunta también anunció que en «próximos días» se tomará una decisión sobre la prórroga de la moratoria a la plantación de eucaliptos, que finaliza este año.

Rueda consideró que «hai diferentes opinións» sobre la conveniencia de esa medida, aunque subrayó que la decisión debe tomarla el Gobierno gallego.

«Gobernar é decidir», dijo el presidente, que insistió en que la decisión será explicada y derivará del «interese xeral» y tras «moitísimas conversas» y «escoitar moitas opinións, moitas veces encontradas entre elas».

La proliferación de eucaliptos se ha vinculado a menudo con los incendios, pero según los estudios de la Xunta sobre la oleada de este verano, el 0,2 % de la superficie quemada estaba ocupada por esos árboles frente a un 5 % de frondosas, un 13 % de coníferas, un 35 % de matorrales y un 28 % de suelo desnudo.