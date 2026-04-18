Confirman que los restos hallados en Abadín pertenecen a Enrique Bolívar

Dispositivo búsqueda en Abadín de la Guardia Civil con georada. -

La Guardia Civil ha confirmado este sábado que los restos óseos encontrados en Abadín se corresponden con los de Enrique Bolívar, vecino del municipio que desapareció en septiembre de 2023 en Fontepresa y cuya muerte ha confesado esta semana otro de los residentes de la localidad, Javier Montero, quien, según su versión, lo atropelló accidentalmente. El cotejo realizado determina la coincidencia entre el perfil obtenido de los restos y su perfil de referencia, establecimiento su correspondencia. Los restos fueron recuperados por investigadores de la Guardia Civil, en coordinación con médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Galicia, y fueron remitidas tres muestras al departamento de biología del servicio de criminalística para su análisis.

Tras los estudios genéticos practicados, se ha obtenido un perfil genético único en la totalidad de las muestras analizadas. El perfil ha sido contrastado con el ADN de referencia atribuido al desaparecido, obtenido a partir de indicios biológicos recogidos en efectos personales intervenidos en el domicilio del desaparecido por parte de la unidad orgánica de policía judicial de la Comandancia de Lugo.

El informe que se acaba de emitir tiene carácter provisional, ya que se encuentra pendiente la validación final mediante la emisión del correspondiente informe definitivo por parte del servicio de criminalística. En estos momentos, la investigación continúa abierta, centrada en la determinación de las circunstancias y causas relacionadas con los hechos como parte de la investigación en curso para el esclarecimiento de la desaparición de Enrique Bolívar.

La búsqueda del cadáver

Al intento operativo de la Guardia Civil, se incorporó hace dos días un georradar. Se trata de un recurso que emite unas ondas electromagnéticas con las que se evaluan cambios en la densidad del terreno bajo la superficie. Esto es muy útil para comprobar si se ha removido tierra en algún algún, si hay objetos objeto bajo el suelo que no pertenece a ese tipo geológico o si incluso existen restos enterrados. Las autoridades realizaron en exclusiva estas labores, en las que no participa Montero, que cumple pena en la prisión de Monterroso por delitos ajenos al crimen.

Javier Montero, acusado formalmente de homicidio con ocultación de cadáver, tiene un historial delictivo con decenas de detenciones por distintos delitos. Como se contó en La Voz, una de las grandes incógnitas del caso ha sido la ubicación del cadáver. A pesar de que este martes, ante la jueza del Tribunal de Instancia de Mondoñedo, Javier Montero Costeira, investigado como presunto autor de la muerte, confesara el crimen, continuaron los trabajos de búsqueda porque el cadáver no aparecía en el lugar que el señaló.

El miércoles se trasladó a Abadín una unidad cinológica de Madrid, que estaba especializada en búsquedas de personas fallecidas. Los perros y los forenses encontraron numerosos huesos. Algunos que descartaron por ser claramente de procedencia animal y otros fueron enviados para analizar, tras guardarse en bolsas en los coches patrulla, como ya se había hecho en días anteriores.

Según la versión del autor confeso, había dejado el cuerpo semienterrado en un pinar en la parroquia de Quende, que estaba próxima tanto a su domicilio como a donde residía Enrique Bolívar. De hecho, tras ser interrogado, la comitiva judicial se desplazó hasta el lugar, pero el cadávez no apareció. La principal hipótesis desde el primer momento fue que algún depredador se podía haber llevado el cuerpo, ya que los voluntarios que peinaron la zona y buscaron al desaparecido pasaron por el lugar y no vieron nada.