Más de 50 municipios gallegos se beneficiarán de fondos europeos tras la aprobación de proyectos del plan Edil

El plan Edil promueve el desarrollo sostenible desde perspectiva medioambiental, económica y social. MARCOS MÍGUEZ

Más de 50 municipios gallegos se verán beneficiados de fondos europeos tras la aprobación de proyectos del plan Edil -Estrategia del desarrollo integrado local-, enmarcados en el Fondo europeo de desarrollo regional (Feder), tal y como ha publicado este viernes el Ministerio de Hacienda con la resolución de estas ayudas. Esta subvención, correspondiente al período 2021-2027, se destina a las entidades locales para promover su desarrollo sostenible desde la perspectiva medioambiental, económica y social.

La convocatoria se resolvió teniendo en cuenta criterios como la planificación integrada y la capacidad transformadora de los proyectos. Otros factores claves fueron la gobernanza, la participación, el grado de madurez y la viabilidad de las iniciativas. A Coruña, Lugo, Pontevedra, Vigo, Santiago, Ourense, Redondela, Oleiros, Ribeira, Arteixo, Culleredo, Lalín, Marín, O Porriño, A Estrada, Ponteareas, Ames, Ferrol, Vilagarcía de Arousa, Carballo, Narón, Nigrán, Tomiño, Tui, Verín, Barbadás, Vilanova de Arousa y O Barco de Valdeorras están entre los municipios gallegos beneficiados.

El Gobierno aprobó 28 proyectos gallegos que beneficiarán a 54 concellos. A nivel nacional, la convocatoria asignó la cifra récord de 1.774 millones de los fondos europeos a 242 proyectos. Esta dotación representa un incremento del 30 % y un aumento del 40 % en el número de planes con respecto al anterior período 2014-2020. Además, se multiplica por cuatro el número de localidades beneficiadas respecto a la convocatoria precedente. De aquí al 2029, se movilizarán hasta 2.500 millones de euros de inversión pública para 971 municipios de todo el país, siendo la mayoría para municipios de menos de 10.000 habitantes de regiones menos desarrolladas.