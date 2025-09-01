La Xunta estima que frondosas y eucaliptos son el 5 % y el 0,2 % de la superficie quemada por los fuegos de agosto

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Pinar calcinado en Valdeorras. Las coníferas sufrieron más las consecuencias de los fuegos.
Pinar calcinado en Valdeorras. Las coníferas sufrieron más las consecuencias de los fuegos. Santi M. Amil

La mayoría del terreno incendiado, más del 63 %, es suelo desnudo o matorrales, y el 13 %, plantaciones de coníferas

01 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El área quemada por los incendios de agosto es en su mayoría suelo desnudo (28 %) y matogueira —monte bajo— (35 %), según cálculos de la Axencia Galega de Industria Forestal. Esos porcentajes suponen 27.020

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 74% dto.
Suscripción WEB 18€/año Por solo 1,5€ al mes Suscríbete