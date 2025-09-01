La Xunta estima que frondosas y eucaliptos son el 5 % y el 0,2 % de la superficie quemada por los fuegos de agosto
La mayoría del terreno incendiado, más del 63 %, es suelo desnudo o matorrales, y el 13 %, plantaciones de coníferas01 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El área quemada por los incendios de agosto es en su mayoría suelo desnudo (28 %) y matogueira —monte bajo— (35 %), según cálculos de la Axencia Galega de Industria Forestal. Esos porcentajes suponen 27.020