Los grandes incendios de Galicia desde el aire

Greenpeace ha documentado, junto al fotógrafo social y medioambiental Pedro Armestre, con imágenes desde el aire, las zonas quemadas por los incendios en las provincias más afectadas: Ourense, León y Zamora. De esta forma, en las imágenes se refleja la magnitud de la destrucción, pero también se ha conseguido llegar a zonas de muy difícil acceso no fotografiadas hasta ahora: Larouco (el mayor de la historia de Galicia), Oímbra-Xinzo de Limia y Chandrexa de Queixa-Vilariño de Conso.

El año 2025 es uno de los peores de la historia desde que hay registros de incendios, con casi 400.000 hectáreas calcinadas. En este sentido, esta temporada de incendios forestales solo ha sido superada en 1985, 1978, 1994 y 1989. Sin embargo, Greenpeace afirma que la singularidad del 2025 es que se ha sobrepasado la media de hectáreas calcinadas de los grandes incendios forestales (GIF). Así, la media de los GIF ha ascendido a 6.100 hectáreas, cuando hasta ahora había sido de 1.500. Es decir, cada gran incendio forestal está quemando cuatro veces más superficie de lo habitual. Además, de los diez fuegos más grandes de este siglo, ocho han tenido lugar en el 2025.

La organización señala que estas cifras son un «claro signo» de cómo el cambio climático sigue acelerándose y agravando eventos meteorológicos extremos como incendios, olas de calor e inundaciones.

Las imágenes que Greenpeace y Armestre han realizado recogen el impacto y la dimensión de la tragedia. En este sentido, Greenpeace indica que la crisis incendiaria deja viviendas calcinadas, pueblos ennegrecidos, explotaciones agrícolas y ganaderas destruidas, negocios afectados y bosques y matorrales reducidos a cenizas, muchos de ellos integrantes de espacios naturales protegidos.

La responsable de la campaña de incendios forestales de Greenpeace, Mónica Parrilla de Diego, ha apuntado que en el año 2025 cada incendio ha sido mucho más destructivo que los anteriores. «Es urgente que se gestionen las masas forestales que son el escenario donde transcurre el fuego y que paralelamente se trabaje en el pacto de Estado para definir una hoja de ruta nacional ambiciosa con compromisos vinculantes, financiación estable, participación ciudadana, un sistema de rendición de cuentas y poner especial foco en las personas en situación de vulnerabilidad», ha agregado.