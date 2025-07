Bomberos neerlandeses se entrenan en Ourense y ya intervienen en fuegos reales

1/17 Bomberos de los Países Bajos participan en una misión de formación en el Centro Integral de Loita contra o Lume, en el concello ourensano de Toén Alejandro Camba 2/17 Bomberos de los Países Bajos participan en una misión de formación en el Centro Integral de Loita contra o Lume, en el concello ourensano de Toén Alejandro Camba 3/17 Bomberos de los Países Bajos participan en una misión de formación en el Centro Integral de Loita contra o Lume, en el concello ourensano de Toén Alejandro Camba 4/17 Bomberos de los Países Bajos participan en una misión de formación en el Centro Integral de Loita contra o Lume, en el concello ourensano de Toén Alejandro Camba 5/17 Bomberos de los Países Bajos participan en una misión de formación en el Centro Integral de Loita contra o Lume, en el concello ourensano de Toén Alejandro Camba 6/17 Bomberos de los Países Bajos participan en una misión de formación en el Centro Integral de Loita contra o Lume, en el concello ourensano de Toén Alejandro Camba 7/17 Bomberos de los Países Bajos participan en una misión de formación en el Centro Integral de Loita contra o Lume, en el concello ourensano de Toén Alejandro Camba 8/17 Bomberos de los Países Bajos participan en una misión de formación en el Centro Integral de Loita contra o Lume, en el concello ourensano de Toén Alejandro Camba 9/17 Bomberos de los Países Bajos participan en una misión de formación en el Centro Integral de Loita contra o Lume, en el concello ourensano de Toén Alejandro Camba 10/17 Bomberos de los Países Bajos participan en una misión de formación en el Centro Integral de Loita contra o Lume, en el concello ourensano de Toén Alejandro Camba 11/17 Bomberos de los Países Bajos participan en una misión de formación en el Centro Integral de Loita contra o Lume, en el concello ourensano de Toén Alejandro Camba 12/17 Bomberos de los Países Bajos participan en una misión de formación en el Centro Integral de Loita contra o Lume, en el concello ourensano de Toén Alejandro Camba 13/17 Bomberos de los Países Bajos participan en una misión de formación en el Centro Integral de Loita contra o Lume, en el concello ourensano de Toén Alejandro Camba 14/17 Bomberos de los Países Bajos participan en una misión de formación en el Centro Integral de Loita contra o Lume, en el concello ourensano de Toén Alejandro Camba 15/17 Bomberos de los Países Bajos participan en una misión de formación en el Centro Integral de Loita contra o Lume, en el concello ourensano de Toén Alejandro Camba 16/17 Bomberos de los Países Bajos participan en una misión de formación en el Centro Integral de Loita contra o Lume, en el concello ourensano de Toén Alejandro Camba 17/17 Bomberos de los Países Bajos participan en una misión de formación en el Centro Integral de Loita contra o Lume, en el concello ourensano de Toén Alejandro Camba

Veintiún bomberos de los Países Bajos participan desde la semana pasada en una misión de formación en Galicia para prepararse frente a grandes incendios forestales. La estancia se desarrolla en el Centro Integral de Loita contra o Lume, en el concello ourensano de Toén, en el marco de un programa de cooperación del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Martín Blanco Hermida, agente ambiental de la Xunta y coordinador de la actividad, explicó que los profesionales neerlandeses buscan conocer cómo sería su capacidad de reacción ante un gran incendio.

Durante este tiempo, reciben formación y participan en los operativos gallegos que surgen en el día a día, como un miembro más del equipo. Así, los bomberos neerlandeses ya han tenido la oportunidad de actuar en incendios reales. «Intervimos polo momento en dous lumes, dous conatos», explicó Blanco Hermida. «Este equipo foi o primeiro en chegar e atendelo desde o momento inicial», destacó, subrayando que el operativo neerlandés estuvo activo desde su llegada, tras recibir una primera charla sobre seguridad y dotarse del equipo de protección necesario.

El jefe forestal considera que esta experiencia es clave para los participantes, ya que en los Países Bajos no se enfrentan, de momento, a incendios de gran magnitud. «Nas súas latitudes non son tan habituais, pero cada vez hai máis frecuencia, máis intensidade, maiores dimensións, maiores velocidades», explicó. Por eso, la principal ventaja de este programa es que puedan percibir, in situ, cómo son estos fuegos e ir afrontándolos o aprendiendo de ellos sobre la marcha.

El ritmo de trabajo es exigente y se adapta a la actividad real del operativo gallego. «Levantámonos cedo, facemos deporte, almorzamos e despois temos unha sesión formativa», detalló Blanco Hermida. El programa es flexible y se ajusta a las peticiones del grupo. Además de la formación teórica, los bomberos visitan bases de helicópteros, centros operativos y escenarios de incendios recientes. En caso de alerta, se ponen a disposición del Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPIF). «Una de las cosas que más nos sorprende es que en Galicia se usa el propio fuego y material de mano para apagar los incendios, cuando allí solo utilizamos agua», explicó Adriaan Ter Huurne, uno de los bomberos neerlandeses. Además, destacó el gran conocimiento que tienen los agentes forestales gallegos del comportamiento del fuego y del entorno.

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visitó este martes las instalaciones ourensanas y dio la bienvenida a los bomberos neerlandeses. Resaltó que el objetivo es convertir el Centro Integral de Loita contra o Lume en un referente en la cooperación internacional. En este marco, anuncio que para reforzar el servicio, el Gobierno autonómico destinará cerca de 1,8 millones de euros a la formación y entrenamiento del SPIF en el bienio 2025-2026, un 19 % más que en el anterior.