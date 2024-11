La defensa del maquinista del Alvia recurre la sentencia: «Garzón es otra víctima de un riesgo intolerable que creó el ADIF»

Francisco Garzón, maquinista del Alvia, cuando declaró en el juicio PACO RODRÍGUEZ

El maquinista del Alvia fue condenado a dos años y medio de cárcel como autor de 79 delitos de homicidio por imprudencia grave en la sentencia del accidente del Alvia de Santiago, ocurrido el 24 de julio del 2013. La condena es simétricamente igual a la del exdirector de Seguridad en la Circulación del ADIF, Andrés Cortabitarte. La defensa del empleado de Renfe, Francisco José Garzón Amo, presentó este miércoles el recurso de apelación contra el fallo ante la Audiencia Provincial de A Coruña, y precisamente incide en las consecuencias procesales de esa doble condena. Sus abogados consideran que durante el juicio quedó acreditada la falta de responsabilidad de Francisco José Garzón Amo en el resultado final del accidente, «al no tener, el lugar donde se produjo el siniestro, las medidas de seguridad necesarias y normativamente obligatorias que evitaran dicho resultado dañoso, siendo el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) el máximo garante de la seguridad ferroviaria e infractor de la normativa aplicable y del deber de cuidado». Es decir, una de las tesis del equipo legal que encabeza el letrado Manuel Prieto es que, si en el juicio se probó que el ADIF no había desplegado medidas de seguridad necesarias en la objetivamente peligrosa curva de Angrois, el maquinista del Alvia fue una víctima más de ese vacío de seguridad, resultado de un análisis de riesgos que no se hizo de acuerdo con la normativa vigente en la línea de alta velocidad Ourense-Santiago.

«Garzón Amo ha sido víctima de todas las irregularidades existentes en la línea por culpa de ADIF, que creó un riesgo intolerable, que venimos denunciando desde el inicio del procedimiento, que se ha acreditado en juicio, y que como hemos visto se recogen en la sentencia recurrida», se alega en el escrito de recurso, de 182 páginas, que fue registrado este miércoles en sede judicial al finalizar el plazo para recurrir para la mayoría de las partes. Efectivamente, los letrados del maquinista se agarran a un párrafo de la sentencia referido a los daños materiales en la infraestructura tras el descarrilamiento, en el que se sitúa al maquinista en un grado de responsabilidad inferior al de la empresa pública, al considerar que el daño no se hubiera producido «si el ADIF, a través de su empleado Cortabitarte, hubiera desplegado la diligencia debida para prever el riesgo que presentaba la curva de Angrois». En base a esta tesis, «el resultado no se hubiera producido de haber cumplido ADIF sus obligaciones legales», por lo que creen que Garzón debería ser absuelto.

Esta tesis la respaldaría el escrito de la Fiscalía de Valencia en relación con el accidente ocurrido en el metro de esa ciudad en julio del 2006, con el resultado de 46 víctimas mortales. En ese escrito se considera que el maquinista, que falleció en el descarrilamiento, fue «víctima de un delito contra los derechos de los trabajadores, en su modalidad de seguridad e higiene».

La defensa del maquinista asume que en el juicio se constató la falta de medidas de seguridad en el punto más peligroso de la línea, y que el accidente «se iba a producir alguna vez durante la vida útil del sistema, como ya había anunciado el jefe de maquinistas, José Ramón Iglesias Mazaira», y esto se debe a que e ADIF no señalizó reglamentariamente la reducción de velocidad por curva, con las preceptivas señales de limitación de velocidad con baliza o con el sistema de control continuo de la velocidad (ERTMS), desplegado en toda la línea menos en la curva, algo que se debió a que no se realizó un análisis de riesgos para poder mitigar este peligro.