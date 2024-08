El ministro de Transportes culpa a las obras, la falta de inversiones previas, a Talgo y al clima de los retrasos e incidencias reiteradas que sufren los trenes en España

La Voz

Las obras que vive la red ferroviaria, las dificultades para encajar los distintos tipos de anchos de vías y sistemas eléctricos, la falta de material rodante, la climatología, los arrollamientos de viandantes, los actos vandálicos y, sobre todo, la falta de inversiones por parte de gobiernos anteriores tienen la culpa, según el ministro de Transportes, Óscar Puente, de las reiteradas y continuadas averías, retrasos e incidencias que sufren los usuarios del tren en Galicia y en toda España en el último año y sobre todo en lo que va de verano. El responsable del departamento de movilidad en el Gobierno de Pedro Sánchez ha declinado cualquier responsabilidad en su gestión respecto a dichos sucesos que afectan al ferrocarril en España, según quiso poner de relieve en su comparecencia en la comisión de Transportes del Senado, en donde intervino a petición del PP.

Puente reconoció la existencia de problemas en toda la red, que advirtió no desaparecerán a corto plazo, pero sí se comprometió a que se vayan paulatinamente reduciendo conforme se vayan concluyendo las inversiones en obras y mejoras diseñadas por su departamento y vayan llegando los 400 trenes contratados para renovar un material rodante que no registra incorporando maquinas y vagones nuevos desde hace años. «Estamos atravesando un verano muy complicado desde el punto de vista de la operatividad ferroviaria, por lo que primero quiero pedir disculpas a los usuarios afectados. Desde todo el Ministerio, el ADIF y Renfe estamos trabajando para prestar el mejor servicio ferroviario a nuestros pasajeros con el compromiso para subsanar todos los problemas cuanto antes», señaló el político socialista, que optó por comparar el número de trenes y usuarios actuales con los tráficos progresivos desde la puesta en marcha del AVE en 1992 en una cuenta que se salda con más rutas y pasajeros debido a la extensión de la red y el vuelco de viajeros de la carretera y el avión al tren. «Se ha hecho una descalificación general del servicio ferroviario español», dijo para rechazar las críticas de la oposición. «Solo me ha faltado escuchar que con Franco los trenes iban mejor», clamó Óscar Puente desde el atril de la comisión de la Cámara Alta tras lo que aseguró no querer hacer comparaciones con la gestión ferroviaria de Ejecutivos anteriores de otros partidos, «salvo que me obliguen».

«Es el mejor momento, pero hay que resolver carencias y deficiencias, que las hay, y algunas importantes, pero nunca ha habido mejor momento ferroviaro que este. Ambas cosas son compatibles», insistió el ministro para recordar que él solo lleva nueve meses en el cargo. «Es el mejor país y más competitivo en materia de obra ferroviaria del mundo», volvió a subrayar, iniciando una ejercicio de señalamiento de evolución de los seis trenes por sentido con lo que se puso en marcha el AVE Madrid-Sevilla y sus 4.164 plazas y los 530 servicios de alta velocidad que se prestan en España al día con 115.000 usuarios por jornada y picos récord de 118.000, como dijo se registró el 18 de mayo. Ese contingente llega en hora en un 76 %, afirmó, para reducir la incidencia de los retrasos, al tiempo que quiso poner en valor la reducción de tiempos de viaje de la mayoría de las comunidades con Madrid.

«Las infraestructuras producen fallos, los hay en todos los lugares del mundo», excusó Puente, que rechazó que muchos de ellos se hayan producido por falta de mantenimiento y sí incidió en que el beneficio que traerán las obras que están en marcha serán permanentes, «pero si durante seis años no se invierte es difícil equilibrar la balanza», dijo aludiendo a los Gobiernos anteriores del PP, a los que vino a culpar de un diseño poco efectivo del vestíbulo de la estación de Chamartín, donde se han vivido colapsos graves este verano o la paralización de un tren en un túnel en la capital de España de vía única que bloqueó la infraestructura ferroviaria principal madrileña con escenas de rotura de los cristales de los vagones y gente sufriendo episodios de angustia notables.

La llegada de dos nuevos trenes cada semana hasta completar los 412 hasta el 2028, el desdoblamiento del acceso a Chamartín y ampliación de su vestíbulo, junto a la mejora de la red convencional y la de cercanías, en la que incluyó los estudios y el proyecto para Galicia, fue desgranada por Puente para añadir el plan de actuación ferroviaria la mayor contratación de maquinistas realizada hasta ahora y una remodelación de estaciones y andenes para agilizar subidas y bajadas de pasajeros de los trenes, la circunstancia de que dijo el ministro genera más problemas en las estaciones intermedias. Arrollamientos de personas en la vía (58 en los que va de año en 24 en estaciones y 34 en puestos avanzados), actos vandálicos (2.216 este año y más de la mitad de ellos en Cataluña), más 516 incidencias por climatología e incendios fueron sumados también por el ministro de Transportes a las motivaciones de los retrasos e incidencias. Además apuntó pormenorizadamente al caso de los trenes Avril, los S106 de alta velocidad que unen Madrid con las ciudades gallegas, de especial complejidad e innovación mundial al ser capaces de viajar por dos anchos de vía diferentes o tendidos con diferente tensión. Además de pedir comprensión por la novedad de dicho sistema, Puente anunció que sumará una tercera demanda judicial ante Talgo, empresa adjudicataria de los Avril.

«Ruego paciencia y comprensión; estamos invirtiendo más que nunca, y los resultados se verán pronto, pero vamos a sufrir inconvenientes, en número decreciente, eso sí, hasta que se superen los puntos de inversión más conflictivos», concluyó.

El PP, partido que reclamó la comparecencia de hoy en el Senado, pidió la dimisión inmediata de Puente. El senador popular Juan José Sanz Vitorio recordó unas palabras del ministro diciendo en el Congreso este 19 de junio que no preveía ningún caos. «O no tenía ni repajolera idea de lo que estaba ocurriendo y debería dimitir por ello o sí lo sabía y es muy grave también, por lo que debería dimitir igualmente», pidió el popular, que acusó al socialista de eludir los problemas ferroviarios de este verano «con incidencias en todas las comunidades y provincias mientras usted caminaba de hoyo a hoyo en los campos de golf». Puente acotó a diez días exclusivamente su período de vacaciones. «Usted genera problemas donde no los hay. Ha desprestigiado en poco tiempo la mejor red ferroviaria de Europa, ha desatado el caos», concluyó el popular Vitorio, que espetó al ministro que «usted prometió a Extremadura el mismo nivel de servicio que el del resto de los españoles, y lo que ha hecho es igualarlo pero dando a los españoles el que tenían los extremeños. El traje de ministro le pilla grande», cerró el popular, contestado por el grupo socialista reclamando a Alberto Núñez Feijoo que desvele los contratos de la empresa en la que trabaja su hermana, a lo que también aludió Puente en su réplica.