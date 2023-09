De la educación al turismo, de la energía a la financiación, las claves del quinto Encuentro en el Eo

La quinta edición de Encuentros en el Eo entre los presidentes de Galicia y de Asturias confirmó la buena salud de la alianza entre las dos comunidades, y su expansión a los frentes del turismo y la energía. El coloquio, promovido por La Voz de Galicia, La Voz de Asturias y el Banco Sabadell, tuvo lugar la Casa de Cultura de Vegadeo, en el lado asturiano de la frontera con Galicia. Fueron dos horas de conversación dinámica entre Alfonso Rueda y Adrián Barbón, moderada por el director de La Voz, Xosé Luís Vilela. Los dos presidentes coincidieron casi siempre en su visión de los retos que afrontan ambas comunidades, desde las infraestructuras hasta la financiación, desde el turismo hasta la generación energética. Las discrepancias no se obviaron (ambos militan en formaciones políticas enfrentadas, PP y PSOE), pero tampoco condicionaron la búsqueda de soluciones conjuntas. Porque Galicia y Asturias son tierras «hermanas» que afrontan desafíos similares y que mantienen una cooperación fluida desde finales de los años 80, como recordaron los presidentes.

Estas fueron algunos de los puntos claves del encuentro:

Educación

Hacia el mundo laboral. Rueda subrayó que la educación no puede ser una «fábrica de parados con frustraciones» que deja «miles de puestos sin cubrirse». Por eso destacó la «revolución silenciosa» de la FP dual y la necesidad de una formación cada vez más adaptada al mundo laboral. Barbón reconoció esa «frustración» como uno de los problemas graves que afronta la sociedad, y recordó que su gobierno ha unido en una sola consejería formación y empleo.

El corredor atlántico

Frente común. «La unión y cooperación con Asturias y Castilla y León va a seguir siendo fundamental» proclamó Alfonso Rueda. Barbón, que reconoció el acierto del titular de la Xunta al convocar la cumbre de Santiago en la que las tres comunidades unieron fuerzas, subrayó que va a mantener su «posición nítida» de reclamar avances en esa infraestructura. Además, llamó a seguir uniendo fuerzas y avanzar en la creación de una eurorregión atlántica, tal y como se propuso en la cumbre de Vitoria, convocada por el lendakari Íñigo Urkullu.

Financiación

Un reparto equitativo. Barbón advirtió que el debate sobre el nuevo modelo de financiación no será «un combate del PP contra el PSOE», sino entre las comunidades que quieren tener en cuenta solo la población y las que reclaman que se tengan en cuenta factores como la dispersión y el envejecimiento para poder así garantizar servicios similares a todos los ciudadanos. El presidente de Asturias afirmó que «es un asunto muy complejo, como un sudoku», y vaticinó que si el Estado no amplía los fondos a las autonomías, la reforma fracasará: «Si el reparto de la cesta es el mismo que ahora, no será suficiente».

Rueda reconoció que es «un tema incómodo» en el que será «muy difícil» satisfacer a todas las autonomías. No descartó «perder todos un poco para que todos sigamos ganando», pero subrayó que no tolerará un recorte de fondos para satisfacer a los independentistas, porque «para darle más a unos le tienen que dar menos a otros».

Presupuestos

Esperando al Gobierno. Los dos presidentes quieren aprobar en plazo las cuentas autonómicas del 2024, pero aún no saben cuántos fondos recibirán del Estado. «Para hacerlos tenemos que tener cifras reales», reconoció Barbón. Rueda subrayó que los harán en todo caso, mediante estimaciones con respecto a años anteriores, pero también subrayó que es una dificultad añadida que puede tener consecuencias en la gestión.

Eólica marina

Consenso a favor. Rueda subrayó que no es posible seguir retrasando la toma de decisiones sobre la eólica marina porque Galicia y Asturias se arriesgan a perder una oportunidad clave. «Hay que hacerlo y es urgente. Es compatible con la sostenibilidad ambiental y con la preservación de la costa. Pero o nos ocupamos ahora o no nos ocupamos y otros cogerán el tren de las energías del futuro». El presidente gallego recordó el potencial pesquero de esa comunidad y de Asturias, y subrayó que ambos están «interesadísimos en mantenerlo». Subrayó que el desarrollo de los parques eólicos es compatible con esa actividad y llamó a avanzar frente a «miedos a veces infundados».

Barbón reconoció la valentía de su planteamiento y recordó que en Asturias, como en Galicia hay industrias «altamente consumidoras de energía», cuyo futuro solamente estará asegurado si se logra «abaratar el coste de la electricidad».

Vitor Mejuto Alfonso Rueda, Adrián Barbón y Xosé Luís Vilela, director de La Voz de Galicia, en los Encuentros en el Eo



Competencia industrial

Más cooperación. Preguntados sobre si la industria gallega y la asturiana deben competir o cooperar, ambos coincidieron en la colaboración y pusieron como ejemplo la «alianza estratégica» de las plantas regasificadoras del Musel y de Reganosa.

Turismo

Impulso y regulación. Los dos presidentes defendieron limitar el acceso a espacios naturales como las Cíes o As Catedrais. «Son controles inevitables», dijo Rueda, quien consideró que pueden ser «polémicos», pero no se puede «chegar e encher». «Coincido plenamente», añadió Barbón, quien dijo ser un defensor «radical» del intervencionismo para preservar espacios naturales que pertenecen también las próximas generaciones.

Ambos comparten la necesidad de regular los pisos turísticos para paliar su impacto que en el mercado de la vivienda. «Prohibirlos es poner puertas al campo (...) Pero la solución no es dejarlo estar hasta que sea ingobernable», indicó Rueda. Añadió que debe ser una «solución global», porque no es viable que «en una comunidad esté acotadísimo y al lado haya barra libre». Sus argumentos fueron respaldados por Barbón.

Aunque no la rechazaron, ninguno de los dos se mostró partidario de aplicar ya una tasa turística. Afirmaron en que es necesario estudiar cómo se aplicaría y unificar criterios para evitar desigualdades. Rueda defendió que Galicia puede asumir la llegada de muchos más turistas si se actúa con «sentidiño» y advirtió que es «peligrosísimo» extender el mensaje de que no se sabe gestionar la afluencia.

Adrián Barbón recordó que en los 80 se ridiculizaron los planes para impulsar el turismo en Asturias, aunque ahora es una de sus principales industrias. Cuando él mismo dijo que podría ser un «refugio climático» hubo «carcajadas en el Parlamento, pero ahora todo el mundo habla de refugio climático», subrayó.