El Concello de Santiago remite a la Xunta su propuesta de tasa turística: hasta 2,5 euros por día y no pagarán los menores de edad

Esta tasa permitiría afrontar el sobrecoste de recibir un número muy elevado de visitantes PACO RODRÍGUEZ

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, remitió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, toda la documentación sobre la tasa turística que el Concello demanda poner en marcha desde hace años. Lo hizo según la regidora este jueves aunque Rueda, a preguntas de los medios, aseguró haberla recibido el miércoles. Esta documentación incluye un exhaustivo informe del catedrático de Dereito Financeiro e Tributario de la USC, César García Novoa, así como la propuesta del proyecto de ley del impuesto sobre estancias turísticas en establecimientos de la comunidad autónoma de Galicia.

En él se detalla cómo podría ser esta tasa turística si la Xunta da el visto bueno al texto del Concello. Se trata de un impuesto por alojamiento -no exactamente por pernoctación- en establecimientos situados en municipios declarados de gran impacto turístico o de gran impacto turístico estacional. De la tasa estarían exentos varios colectivos: menores de 18 años, acompañantes de menores en excursiones escolares, estancias subvencionadas por programas sociales, organizadas por asociaciones declaradas de utilidad pública y que tengan relación con actividades educativas, sanitarias o sociales, y las personas con una discapacidad igual o superior al 66 %.

También todas aquellas personas que viajen por motivos no turísticos, como causas de fuerza mayor, motivos de salud, académicos, por competiciones deportivas oficiales o de trabajo. En este caso deberán justificarlo para no abonar el impuesto.

Y la propuesta económica que Goretti Sanmartín ha remitido al presidente de la Xunta establece una horquilla de precios que van de los 0,5 euros por estancia y persona hasta un máximo de 2,5 en función del establecimiento. Así, mientras que en el caso de hoteles y apartamentos de cinco estrellas, cuatro estrellas superior y similares el impuesto será de 2,5 euros, mientras que pensiones, viviendas de uso turístico estándar, áreas para autocaravana, cámpings o albergues turísticos la tasa baja a 0,5 euros por alojamiento. En todos los casos se establece un máximo de seis estancias. Es decir, que aunque un viajero se aloje un mes, solo pagará seis días.

Para la alcaldesa de la capital gallega se trata de un asunto de «vital importancia» y así lo trasladó en la carta que acompaña la documentación remitida a Alfonso Rueda. También recuerda al presidente de la Xunta la necesidad de fijar un encuentro institucional para analizar conjuntamente esta propuesta y agilizar los trámites de esta futura tasa turística. Por su parte, Rueda explicó tras la reunión semanal de su gobierno que responderán rápido pero evitó dar plazos, «podo garantir que seremos rápidos no seu estudo trala súa remisión, que por certo foi na primeira semana de agosto. Non será nunha semana dada a complexidade do tema. Estudiarémolo e daremos unha resposta en consecuencia despois de dez meses solicitándoo. Xa era hora», apuntilló el popular.