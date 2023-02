Un perito demuestra que la curva de Angrois estaba mejor señalizada en la vía antigua, antes de las obras de la alta velocidad

Ángel Luis Sanz Cubero, con Manuel Prieto, el abogado del maquinista, antes de su declaración judicial Xoán A. Soler

La penúltima sesión de la vertiente penal del juicio del Alvia contó con la comparecencia de Ángel Luis Sanz Cubero, un maquinista especializado en formación y seguridad que elaboró un informe pericial para la defensa del conductor del Alvia accidentado en Santiago, Francisco José Garzón Amo, procesado en la causa junto a Andrés Cortabitarte, director de Seguridad en la Circulación cuando se puso en servicio la línea de alta velocidad Ourense-Santiago. Sanz Cubero se ratificó en los informes y recordó que, antes del nuevo trazado, la velocidad máxima en el tramo anterior a la curva era de 110 kilómetros por hora para trenes tipo Talgo pendular, con una señal «ejecutiva» antes de la curva de Angrois a 105 por hora, que coincide con la velocidad de tramo. «Una reducción de cinco por hora estaba señalizada en la línea», dijo para evidenciar el contraste con la ausencia de señalización cuando se terminaron las obras de la línea de alta velocidad, a pesar de que los saltos de velocidad son muy superiores: de 200 a 80 por hora en el caso de los Alvia. Aunque si circularan trenes AVE el salto sería aún mayor: de 300 a 80 por hora.

Un perito en el juicio del Alvia: «El maquinista no iba desatento; perdió la conciencia situacional. Si hubiera señales en la curva las habría visto»

El perito incidió, a preguntas del abogado Manuel Prieto, en los conflictos de señalización que hay en el entorno de la curva, con señales de alta velocidad que están en la parte convencional y viceversa. «En las líneas que se va a más de 160 por hora, la velocidad tiene que ser escalonada, porque estamos jugando a otra cosa», dijo, recordando que en ese momento se crea la señal de vía libre condicional, entre otras, que ordena al maquinista que frene a 160 para prepararse para lo que viene después. Esto ya suponía un «escalonamiento garantizado», aseguró. «Se crearon normas y señales con balizas para ayudar al maquinista en esto», añadió. «Si construyo una línea de alta velocidad y hay un punto crítico [la curva de Angrois], la cobertura del ERTMS tiene que ser hasta el kilómetro 85 [cubriendo por tanto la curva]. No concibo que ese punto quede desprotegido», dijo centrándose en el cambio de proyecto que dejó sin ERTMS, el sistema que controla en todo momento la velocidad del tren, el punto más peligroso de la línea.

Según las prescripciones de la alta velocidad, la marcha antes de la curva tenía que estar limitada a 160 por hora y no a 200. «Si se hubiera respetado el reglamento, no estaríamos hoy en esta sala», dijo, en referencia a que la frenada del maquinista habría sido suficiente para superar la curva. Ángel Luis Sanz Cubero derribó la teoría de la Abogacía del Estado de que los postes hectométricos son una referencia para los maquinistas. «Hay normas que indican los puntos de frenada, no referencias, pero tiene que haber señales para ello», dijo. «Si en vez de haber una curva hubiera una recta, las señales serían las mismas», alegó en referencia a la señalización existente el día del accidente en Angrois.