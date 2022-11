El viaducto de O Castro en la A-6 se desplomó por una suma de causas que aceleraron el mal estado de la infraestructura que colapsó en junio pasado. El secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, ha definido hoy como un hecho «multicausal» lo que acabó por derrumbar el viaducto, según los estudios realizados por dos empresas de ingeniería especializadas. Fallos en la estanqueidad de los anclajes y cables que ejercían presión sobre las piezas del viaducto, desperfectos en el hormigón en diversos puntos y la demolición que se llevaba a cabo de manera parcial con agua a presión y que eliminó más estructura de la prevista en algunas áreas, se sumaron para hacer caer una pieza clave en los accesos a Galicia y que ha devuelto el tráfico al centro de Pedrafita mientras no se reconstruya el paso colapsado.

Además de adelantar las conclusiones preliminares sobre qué causó el hundimiento del viaducto en dos fases, el 7 de junio y el 17 del mismo mes, el número tres del Ministerio de Transportes ha anunciado que por vía de emergencia se prevé iniciar el mes que viene los trabajos en la calzada en dirección a Madrid con la sustitución del tablero y dovelas del paso elevado, obra que indicó requerirá de un año y un coste de 30 millones de euros. Ese viaducto será empleado para reabrir el tráfico en ambos sentidos y eliminar el paso provisional por Pedrafita, mientras se reconstruye el que completará la circulación hacia A Coruña, de más complejidad y mayor número de pilas de sujeción, que no estaría terminado hasta el 2024, según estima Flores.

Según los informes que este martes han sido presentados a la Xunta y la Junta de Castilla y León por videoconferencia, al estar afectado por covid el secretario general de Infraestructuras, cuando se procedió a inspeccionar el viaducto de O Castro antes de que colapsase, se llegó a la conclusión de que «su mal estado era importante y que había que actuar, no se podía no hacer nada, era necesario actuar», justificó el alto cargo de Transportes. «Lo ocurrido era difícil de prever», dijo para otorgar un papel de «gota que desbordó el vaso» a la hidrodemolición con la que se empezó a retirar el hormigón en mal estado para su sustitución. «Fue una circunstancia necesaria, pero no suficiente para el colapso», advirtió al explicar que esa eliminación de material con agua a presión arrastró más hormigón en algunos puntos del previsto. «Un problema que se combinó con un hormigón en peor estado del esperable», subrayó.