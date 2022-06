Varios miembros del BNG de Lugo presenciaron el derrumbe. Entre ellos, Rubén Arroxo, teniente de alcalde de Lugo, que explicó a La Voz que, a pesar de que él no vio caer la autovía en directo, «uns compañeiros vírono en persoa, aínda que xa o viñan escoitando cando ían no coche». «O que quedou en pé entre os dous está para caer tamén», añade el político. «Parece que se o tocas cun dedo xa vai abaixo», termina. Varios empleados de mantenimiento de carreteras se encuentran ya en el lugar analizando este nuevo suceso, mientras que varios curiosos observan ya la escena desde la carretera nacional, al otro lado del valle. No se han registrado heridos.

Uno de los militantes del BNG que vio el suceso en directo fue Adrián Rebollal. Miembro del partido en Pedrafita do Cebreiro, se encontraba en la vía que está justo en frente de la A-6, cerca del propio pueblo de O Castro, cuando sintió un «ruído tremendísimo». Según cuenta, «eu estaba alí esperando polos compañeiros, porque xusto íamos dar unha rolda de prensa para pedir o arranxo e apertura do viaduto que aínda está en pé, cando sentín o estrondo procedente da autovía. Vin unha gran polvareda e non sabía o que era, pero cando me acheguei xa me din conta de que caera outro vano do viaduto».