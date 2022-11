Por último, la conselleira instó al Gobierno a que recomiende de manera oficial a los transportistas que circulen por la ruta de Valdeorras, por la carretera nacional, cuando se den circunstancias de nieve, algo que «levan tempo comentando, pero non de maneira oficial».

Los motivos del derrumbe

Con respecto a las causas del derrumbe, Vázquez aludió a los «motivos múltiples» esgrimidos por el Gobierno para adoptar una postura «de sorpresa», en gran medida por la inversión de 26 millones de euros utilizada para subsanar unas deficiencias detectadas en el año 2021. «Queremos ver os informes técnicos, porque non nos quedou totalmente claro o porque do derrubamento do viaduto», añadió.