Los conselleiros refuerzan el discurso de Alfonso Rueda, que busca afianzar su estilo

Juan Capeáns

Alfonso Rueda (Pontevedra, 1968) ya ha presentado en al Parlamento de Galicia sus credenciales en forma de discurso de investidura para ponerse al frente del Gobierno gallego. Quiere ser el sexto presidente de la Xunta, pero no para «fotocopiar as últimas páxinas da nosa historia, aínda que foron memorables». «Quero selo —añadió— para escribir entre todos algunhas das nosas mellores liñas do noso futuro». El pasado reciente, representado por su todavía vecino de escaño, Alberto Núñez Feijoo, pesó en los primeros compases de su intervención. De su mentor —lo fue a buscar en el 2006 para que fuera su número dos— aprendió «o verdadeiro significado do que é o servizo público», aunque también tuvo palabras en dos ocasiones distintas para los cinco presidentes autonómicos. En la recta final del discurso soltó amarras: «Nin podo nin intentarei ser Feijoo. Son Alfonso Rueda e traballarei para ampliar e mellorar o legado destes anos de goberno», resolvió. Estas fueron las claves de su discurso: