Xoán A. Soler

Alfonso Rueda no quiere ser presidente de la Xunta para «fotocopiar as últimas páxinas da nosa historia, aínda que foron memorables. Quero selo para escribir entre todos algunhas das nosas mellores liñas do noso futuro». En el ecuador de su discurso de investidura, el candidato presentado por el grupo parlamentario popular soltó amarras después de reivindicar durante más de media hora del trabajo realizado durante los últimos trece años patroneados por Alberto Núñez Feijoo, que escuchó desde su escaño los agradecimientos de su sucesor: «Con Feijoo aprendín o verdadeiro significado do que é o servizo público», destacó el pontevedrés, que hasta en dos ocasiones citó la labor de todos los presidentes autonómicos, incluidos los socialistas. La segunda vez, hacia el final de una intervención que duró algo más de una hora, marcó definitivamente el territorio: «Son Alfonso Rueda e traballarei para ampliar e mellorar o legado destes anos de Goberno», resolvió.

Rueda, que tendrá que esperar 48 horas para ser votado por el Parlamento -votación garantizada por la mayoría popular-, fue intercalando en su intervención miradas hacia el pasado más o menos reciente de la acción de la Xunta con nuevas aportaciones que se pondrán en marcha en los próximos meses.

Entre los anuncios destacados, el aspirante a presidir el Gobierno gallego destacó una nueva rebaja de impuestos para el 2023, con reducciones en el primer tramo del IRPF del 9,4 % al 9 %. Además, a partir de la declaración de ese ejercicio, las familias gallegas con dos hijos menores de 25 años contarán con los mismos beneficios fiscales, a efectos de IRPF, que disfrutan a día de hoy las familias numerosas. Esto, dijo, se traduce en una deducción de 250 euros en el tramo autonómico de la cuota íntegra de lRPF, que se incrementará en 250 euros extra por el tercer hijo y cada uno de los siguientes.