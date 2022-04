El caso Déborah prescribe mañana, pero el exnovio continuará como investigado

M.MORALEJO

El caso Déborah entra en su esprint final. Los últimos informes del ADN hallado en el cadáver de la joven de Vigo desaparecida hace dos décadas no han sido concluyentes y, con esa pista agotada, solo quedan por resolver los flecos en torno al único investigado, su exnovio. El tiempo corre. Mañana sábado, el delito de homicidio o asesinato prescribirá. Se cumplen 20 años de la desaparición de la joven viguesa Déborah Fernández-Cervera, una estudiante de diseño gráfico que salió a correr por la zona de Samil el 30 de abril del 2002 y de la que no se volvió a saber nada más hasta que, diez días después, su cadáver apareció desnudo en una cuneta a 40 kilómetros de Vigo. Todo apunta a que la jueza archivará definitivamente el caso, con la excepción de las pesquisas que se realizan en torno al exnovio de Déborah, que seguirá como único investigado.

Según fuentes oficiales, la Fiscalía «no va a mover ficha» antes del sábado y deja la prescripción en manos del juzgado, «pues es quien debe determinar el archivo o no del asunto». En otras palabras, el ministerio fiscal no prevé solicitar una prórroga del caso y lo dejará prescribir.

Fuentes próximas al exnovio entienden que ya no hay más hilos de los que tirar porque los últimos resultados de las pruebas genéticas indican que el ADN analizado en el cadáver no se corresponde con el del investigado. Argumentan que no aparece su perfil genético ni en el cadáver ni en las muestras biológicas recogidas en el 2002 ni en los rastros recuperados por los forenses en la exhumación de Déborah en el 2021.