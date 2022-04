El ADN hallado en una uña y en un pie de Déborah señala a un antiguo vecino y excluye al exnovio

La nueva pista conduce hasta un vecino de Coruxo, antiguo vecino de Déborah al que ella conocía de verlo por su barrio de Alcabre y Samil. Esa persona, según parece, no formaba parte del entorno inmediato de la joven desaparecida. La policía habló con él y su nombre figura en los legajos de la causa, aunque los investigadores no hallaron pruebas que lo incriminasen. Siempre estuvo en la causa. No se ha podido determinar cómo había muestras del ADN de este nuevo sospechoso. O está fichado o forma parte de los 30 donantes que dieron muestras genéticas hace unos meses.

Cuenta atrás para resolver el caso Déborah en cinco días frenéticos e. v. pita

Las mismas fuentes avisan de que el perfil genético identificado no es concluyente y podría haber coincidencias con otras personas. Al no ser una identificación completa, la jueza de Instrucción número 2 de Tui no lo va a citar como investigado porque carece de pruebas científicas para basar su llamamiento. Y si no cita a nadie nuevo como investigado en lo que queda de semana, el fiscal podría pedir a la jueza este sábado que cierre el caso por prescripción del delito al haber transcurrido 20 años de la denuncia. Seguirá abierta la investigación al exnovio, que podría entrar en un callejón sin salida porque el ADN lo descarta.