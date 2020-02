Abascal confirma que Vox no presentará candidato a presidir la «Junta» de Galicia

0

redacción 25/02/2020 17:48 h

Santiago Abascal, el reelegido presidente de Vox (no hubo oposición alguna en el partido), ha confirmado este martes que su formación solo presentará listas provinciales en Galicia, pero no «un candidato a presidir la Junta de Galicia», denominación esta, «Junta», que ha utilizado en diferentes ocasiones durante una entrevista en EsRadio. Aunque presente listas, Vox será así la única formación sin un cabeza de cartel, algo inédito en los comicios autonómicos gallegos.

Abascal ha justificado esta decisión en las «escasas posibilidades», ha admitido, que tiene de presidir la Xunta un miembro de ese partido. Vox es una formación que no cuenta con una estructura en la comunidad, con varios conflictos en las provincias, no tiene un solo concejal ni representante en el Parlamento autonómico, una situación que solo se da en el País Vasco -tierra de origen de Abascal- y Navarra. El presidente de ese partido no ha querido decir, en todo caso, quién liderará las listas provinciales para el 5 de abril.

En esa misma intervención, Abascal ha vuelto a criticar a Alberto Núñez Feijoo, insistiendo es su perfil «nacionalista» y asegurando que «ha dicho que Galicia es una nación sin Estado». «Feijoo dice que Vox está contra Galicia, mi madre es gallega, mi abueliña, que todavía tiene acento después de 60 años viviendo en el País Vasco», ha dicho.

Abascal también ha asegurado que si llega a hacer falta un diputado de Vox en el Parlamento de Galicia, «Feijoo llegará a acuerdos con otros» antes que con su formación, y ha adelantado que, en todo caso, él podrá condiciones «en materia de libertad lingüística, para que la legislación progre que ha hecho Feijoo sea atenuada».