Vox: «Feijoo es nacionalista, no cabe duda y él no lo niega»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia redacción

la voz 18/02/2020 17:58 h

Aún sin candidato ni estructura en Galicia, Vox inicia su precampaña electoral hacia el 5A a distancia. En una entrevista en Radio Nacional, el portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, aseguró que «no cabe duda» de que Alberto Núñez Feijoo «es nacionalista» y «aglutina» este voto, además de haber borrado «las siglas» del PP en la campaña electoral. «Casi ni se ven», criticó.

«No lo niega. Dice que es una comunidad que es una nación sin estado», continuó. Espinosa de los Monteros interpreta que Galicia es una «comunidad nacionalista» donde no se puede ir a la Administración sin hablar gallego o conducir por la autopista sin ver un cartel en castellano. «Un presidente que dice que Galicia es una nación sin estado, una comunidad en la que no te puedes dirigir a la administración en ningún otro idioma que no sea el gallego o una comunidad en la que en las autovías no se ven nombres en español... Es una comunidad nacionalista», sentenció Espinosa.

Feijoo responde que insulta «a la mayoría de los gallegos»

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, respondió a Iván Espinosa de los Monteros que no le «insulta» a él sino «a la mayoría de los gallegos».

«Lamento mucho que las declaraciones de cualquier representante de una organización se basen en la falta de respeto y desprecio a los adversarios políticos. Lamento que para este señor, yo sea un nacionalista y un dirigente como (Quim) Torra. Y lo lamento no solo porque me insulte a mí, sino porque insulta a la mayoría de los gallegos, que saben perfectamente que no soy presidente de la Generalitat, sino de la Xunta», replicó.

«Porque saben que, al contrario, he dedicado mi vida política a que el nacionalismo no sea la ideología mayoritaria en Galicia. De momento lo hemos conseguido», apostilló.

Vox aprobará esta semana sus listas electorales

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox aprobará esta semana la composición de sus listas para las elecciones autonómicas de Galicia y el País Vasco en todas las circunscripciones.

Los estatutos de Vox atribuyen a la dirección nacional la competencia de elaboración de las listas electorales y elección de candidatos, algo que el Comité Ejecutivo presidido por Santiago Abascal tiene intención incluir en el orden del día de su próxima reunión, según han apuntado a Europa Press fuentes de la formación.

Preguntado por las expectativas de Vox en el proceso electoral en Galicia, Espinosa de los Monteros indicó que las ideas de su formación «cuesta que entren» en «sitios donde el nacionalismo ha tocado el control de los medios y educación» durante los últimos 25 años. No obstante, se ha mostrado confiado en obtener más escaños en el Parlamento gallego de lo que señalan las encuestas. «Tenemos una visión distinta de lo que va a pasar en Galicia», vaticinó.

La encuesta de Sondaxe publicada en enero, antes de conocerse el adelanto electoral para el 5 de abril, deja a Vox lejos de alcanzar el umbral del 5 % de los votos para acceder al Parlamento de Galicia en todas las provincias.