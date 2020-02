La Xunta adjudica a Indra el recuento de votos para el 5A por procedimiento de emergencia

0

La Voz de Galicia m.varela

la voz 26/02/2020 16:54 h

Tres empresas se encargarán de velar por el normal desarrollo de las elecciones gallegas del próximo 5 de abril por un importe que alcanzará los dos millones de euros. La adjudicación de la recogida, recuento, procesamiento y difusión de los votos durante la jornada electoral es para Indra, que ingresará 867.769 € más IVA por la gestión.

La multinacional recibió 100 puntos en el concurso, al que también se presentó la UTE formada por Vector-ODEC. La contratación de los servicios de Indra incluyen la organización, gestión, supervisión, coordinación y control de la jornada electoral; la formación del personal encargado de la tranmisión de los datos de participación; la recogida, recuento, procesamiento y seguimiento de la participación electoral y difusión de los votos; y, la adecuación del espacio dedicado a la comunicación de los datos del recuento el día de las elecciones.

La Agencia Gráfica Gallega, con sede en el Polígono do Tambre, imprimirá las papeletas, sobres de votación y documentación electoral para el 5 de abril. La adjudicación, a la que presentaron sus propuestas otras dos empresas, tiene un importe de 671.892 euros más IVA.

La gestión, control de incidencias y página web electoral la llevará Contactnova, con sede en Vigo, por un importe de 313.897 euros. Al concurso presentaron también sus propuestas Deloitte e Indra.

Licitación por situación de emergencia

La Xunta argumenta que, debido a la proximidad de la convocatoria electoral, la adjudicación se realizó bajo el procedimiento de emergencia. El artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público habilita a la Xunta a «actuar de manera inmediata» a causa de «acontecimientos catastróficos» o situaciones que supongan un «grave peligro». Las administraciones pueden así ordenar la ejecución de «lo necesario para satisfacer la necesidad sobrevenida» sin obligación de tramitarse un expediente de contratación. En este caso, el ente autonómico justifica que la convocatoria de las elecciones el día 5 de abril no deja margen de tiempo para completar los procesos de licitación de los contratos vinculados al desarrollo del proceso electoral.

Además, Galicia no dispone de un organismo permanente encargado de asuntos electorales, con el que sí cuenta el Gobierno central o el País Vasco, que acudirá a las urnas el mismo día. Según la Xunta, esto «leva a considerar necesarias as presentes licitacións para cumprir perfectamente cos obxectos dos contratos e evitar desta forma os graves prexuízos que se derivarían dun defectuoso cumprimento das súas obrigas no proceso electoral».

Indra también difundió el recuento en las dos últimas elecciones generales

Indra se encargó de las telecomunicaciones y la difusión del escrutinio en las elecciones generales del 26 de mayo y del 10 de noviembre, en esta última ocasión mediante el procedimiento de emergencia. En ambos comicios, Indra recibió 14,6 millones de euros -en la segunda fecha lo hizo por un 3 % menos al reducirse el tiempo de ejecución del servicio, según explicó entonces el Ministerio del Interior-.

Interior lanzó por vía de emergencia todos los contratos para el 10 de noviembre, incluidas las campañas institucionales, el alquiler de recinto donde se contabilizaron los votos, los sobres y otros aspectos.