Vox sufre otro revés orgánico en Galicia y crea la tercera gestora en este año en Pontevedra

La Voz de Galicia c. punzón

vigo / la voz 24/12/2019 05:00 h

Vox no acaba de estabilizar sus equipos gestores en Galicia a unos meses de las elecciones autonómicas. Las crisis internas se suceden en la formación que lidera Santiago Abascal, provocando diversos relevos de sus cuadros directivos en las cuatro provincias. La de Pontevedra acaba de protagonizar la caída en pleno de su segunda gestora este año, tal y como comunicó a parte de militancia la hasta ahora presidenta. Cristina López Botana señaló a un grupo de afiliados que había sido cesada por parte del comité ejecutivo nacional de Vox, aduciendo, según indican varios de los presentes, unos resultados por debajo de lo esperado en las últimas elecciones generales, al quedar como quinta formación y sin opciones de obtener un diputado. Dicho cese ha sido confirmado oficialmente por estamentos de la formación, pero evitando precisar las motivaciones.

El nuevo cambio está haciendo que proliferen voces críticas entre la afiliación de Vox en Pontevedra, que indican que «una vez más las decisiones se toman en Madrid sin tener en cuenta a las bases y partiendo de cero en cada ocasión, sin buscar la legitimidad de los que integramos el partido», señala un responsable de las gestoras anteriores. «El problema es que quienes han elegido a los responsables no han estado finos y todo sigue muy precario cuando falta poco para las autonómicas», apunta otro de los ex altos cargos provinciales. Los dos, que siguen militando en Vox, indicen en que lo mismo ocurre en gran parte de las demarcaciones del partido en el resto de España, «por eso hay 29 gestoras provinciales, algo nada normal en cualquier partido, y sus representantes acudirán a la asamblea nacional a levantar el dedo para aprobarlo todo pese a no tener información», coinciden.

El equipo cesado ya contaba con dos bajas de entre sus cinco puestos, pero Álvaro Díaz-Mella, vocal que presentó su dimisión hace semanas, ha sido propuesto ahora como nuevo presidente de la gestora, acompañado en el segundo puesto de responsabilidad por Antonio Ramilo Rodríguez de Robles, que fue candidato al Senado en las últimas elecciones generales, quedando en Pontevedra en decimotercer lugar y sin escaño con 30.831 votos. Es hijo del que fuera alcalde de Vigo, dirigente del PP y presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Antonio Ramilo. En las elecciones municipales de este año ocupó el tercer lugar en la lista de Vox al Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada (Madrid), pero no salió elegido.

Vox obtuvo en Galicia en las elecciones generales de noviembre 114.834 votos (7,8 %) sin posibilidades de obtener representación en las Cortes.