La Voz distingue al Museo do Pobo Galego por su protección y defensa del patrimonio

IAGO GARCÍA / SENÉN ROUCO / ÁLEX LÓPEZ-BENITO / JORGE GARCÍA

La Voz de Galicia Noelia Silvosa

La Voz 16/10/2019 21:48 h

La Voz de Galicia entregó este miércoles el Premio Fernández Latorre, instituido en memoria del fundador del periódico y que en su edición número 61 distinguió la labor del Museo do Pobo Galego, institución que desde hace 43 años vela por la divulgación, la protección y la defensa del patrimonio y la cultura como bases de la idiosincrasia gallega. La entidad, que es un referente a nivel nacional, está de doble enhorabuena, dado que será objeto de una ampliación en sus instalaciones de cara al Xacobeo 2021 que lo dotará de nuevos espacios expositivos.

La sólida relación de La Voz a lo largo de sus 137 años de historia con las iniciativas galleguistas quedó patente en el discurso del presidente del Museo, Justo Beramendi, que recogió dos episodios relevantes: la creación de la Biblioteca Gallega y el nacimiento de las Irmandades da Fala en 1916. «Que tanto La Voz de Galicia como o Museo do Pobo Galego poidan traballar durante moitos anos, cada quen no seu eido, polo ben do país», deseó Beramendi.

En su intervención, el presidente de La Voz, Santiago Rey Fernández-Latorre, destacó el orgullo que supone homenajear a una institución que «encarna el alma del pueblo de Galicia», y cuya labor mencionó como «el ejemplo más valioso porque Galicia tiene en su ADN la identidad más enraizada». Tampoco olvidó reclamar soluciones a los problemas más acuciantes para la comunidad, desde el AVE a la necesidad de iniciativas públicas y privadas «para que gran parte de Galicia no termine de vaciarse del todo» y para detener «la ola de emigración juvenil». También quiso referirse el presidente a la necesaria formación de Gobierno tras las próximas elecciones generales frente al «insufrible desgaste a que nos somete el independentismo».

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, destacó que Galicia «é unha democracia ‘sostible’ debido a que ten un pobo e un tecido social que están impregnados de valores democráticos».

Acta del jurado

«Conserva la cultura que configura el sentir de los gallegos como pueblo»

El acta del jurado expresa lo siguiente: «El Patronato de la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, constituido en Jurado para fallar el LXI Premio Fernández Latorre, instituido en memoria del fundador de La Voz de Galicia, ha acordado conceder por unanimidad:

El Premio Fernández Latorre en su edición del 2019, dotado con 10.000 euros, al Museo do Pobo Galego.

El jurado ha valorado especialmente el compromiso de esta institución para promover la investigación, la conservación, la divulgación y la defensa de la cultura material e inmaterial de Galicia. Desde su nacimiento en 1976, el Museo recoge y protege el patrimonio histórico y antropológico que configura el sentir de los gallegos como un pueblo. En la actualidad, es un referente de país con proyección de futuro tras aprobarse, recientemente, una ampliación de sus instalaciones que lo dotará de nuevos espacios expositivos en el 2021.

Constituyeron el jurado las siguientes personas: Santiago Rey Fernández-Latorre, presidente de la Fundación; Roberto Blanco Valdés, vicepresidente; Lois Blanco Penas, José María Castellano Ríos, Salomé Fernández-San Julián Martínez, José Luis Vázquez Mariño y Luciano Vidán Martínez, patronos; José Francisco Sánchez Sánchez, patrono y director de la Fundación; José María Arias Mosquera, José Arnau Sierra, Sergio Cancelo Mallo, Manuel Jove Capellán, José Carlos Martínez Pérez, Manuel Sánchez Salorio y Roberto Tojeiro Rodríguez, patronos de honor; Xosé Luís Vilela Conde, director de La Voz de Galicia; y Manuel Areán Lalín, secretario.