Investigan al número 2 de la Policía Nacional acusado de violar a una subordinada en un piso oficial de Interior

La Plaza número 8 de la Sección de Violencia Sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid ha admitido a trámite una querella por agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, número 2 del cuerpo y hombre de máxima confianza de Fernando Grande-Marlaska, que fue quien le aupó a su cargo actual. La denuncia —según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico— parte de una subordinada, que asegura que la primavera del pasado año fue violada por el alto mando en un piso oficial del Ministerio del Interior.

En su auto de admisión a trámite, el juzgado, que ha decidido indagar sobre la denuncia al apreciar indicios de delitos, a la supuesta víctima y al denunciado el próximo 17 de marzo en los juzgados de Plaza de Castilla para escuchar la versión de ambos. «Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial», apunta el juez David Maman Benchimol, especialista en violencia de género.

Agresión con «penetración»

La denunciante -según fuentes jurídicas- en su querella sostiene que el 23 de abril del 2025, cuando la funcionaria policial se encontraba de servicio en una comisaría de Madrid, recibió la orden de acudir con un coche camuflado al restaurante donde se encontraba el DAO con otro mando comiendo. Siempre según la versión de la supuesta víctima, González le ordenó que le llevara a la vivienda oficial que ocupa, propiedad del Ministerio del Interior, donde el mando «prevaleciendo de su autoridad» agredió sexualmente con «penetración» a su subordinada causándole lesiones, «hasta que la víctima pudo zafarse y huir de la vivienda ministerial».

Posteriormente la mujer asegura que fue «coaccionada de forma directa por el denunciado e indirecta por otros altos cargos policiales» para que no denunciara los hechos que le han llevado a encontrarse de baja psicológica con la retirada del armamento e incapacidad médica para la prestación del servicio.

Jorge Piedrafita, abogado de la agente de policía y quien dio a conocer este martes la admisión a trámite de la querella, asegura que «nos encontramos ante hechos muy graves» y que están «sustentados con prueba objetiva». Unos delitos, abunda el abogado, cometidos además »dentro del ámbito del servicio policial con el enorme abuso de autoridad por el máximo mando del cuerpo policial que debe proteger a la ciudadanía, las mujeres y sus propias funcionarias».

El letrado, «ante el elevado riesgo que genera esta situación inédita en la Policía Nacional», ha solicitado a Marlaska «que adopte todas las medidas posibles para proteger a la funcionaria agredida, que con gran valentía ha denunciado a su máximo jefe por unos hechos que sientan un peligroso precedente, que nunca debería haberse producido».

González fue nombrado número 2 de la Policía Nacional en octubre del 2018, solo meses después de la llegada de Marlaska al Ministerio de Interior en junio de aquel año tras las moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy. Desde entonces, José Antonio González ha permanecido en ese puesto de Director Adjunto Operativo, que es el cargo de mayor rango de un uniformado en el Cuerpo Nacional de Policía, aunque su designación ha estado marcada siempre por un claro sesgo político.

Nacido en 1959 en Aguilar del Río Alhama (La Rioja), González Jiménez inició su carrera en 1984 tras graduarse como teniente en la Academia General Militar de Zaragoza, incorporándose a la Policía Nacional y siendo destinado a las Unidades de Intervención Policial (UIP).

Durante casi dos décadas lideró la VII UIP, lo que consolidó su experiencia en operaciones de mantenimiento del orden y seguridad ciudadana. En el 2002 fue ascendido a comisario y destinado a la Brigada de Extranjería y Fronteras de Alicante, paso que precedió a su regreso a Valladolid como jefe de Seguridad Ciudadana. Entre los años 2005 y 2014 fue comisario provincial de Valladolid, donde su gestión fue reconocida con la Encomienda de la Orden del Mérito Civil.

En el 2014 fue nombrado jefe superior de Policía de Melilla, y en el 2017 asumió la jefatura superior de Aragón, cargo desde el que fue designado en octubre del 2018 como Director Adjunto Operativo