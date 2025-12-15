Interior cesará al jefe de la Policía Nacional en Lérida tras conocer su condena por acoso sexual

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Kai Forsterling | EFE

El Ministerio del Interior cesará al nuevo comisario provincial de la Policía Nacional en Lleida, Antonio Royo Subías, tras conocer que fue declarado culpable de atosigar y requerir sexualmente a una subordinada en el País Vasco en 1999.

Así lo han señalado a Efe fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, que han confirmado que el cese será inmediato y han confirmado la información que este lunes publica el diario Segre.

Según esa información, el comisario, entonces inspector jefe, dirigía una Unidad de Intervención Policial (UIP) en San Sebastián y, a tenor de lo que declaró probado la Audiencia de Guipúzcoa y confirmó el Tribunal Supremo, «desde el momento de su incorporación» comenzó a «requerir» a la víctima «para que mantuviera relaciones sexuales» con él.

«Si accedía a sus pretensiones —añadía el fallo, se encargaría de que obtuviera» dietas, días de descanso, permisos y facilidades para ascender, pero, «en caso contrario, le señalaba que se convertiría en su enemiga», lo que la abocaba a «peores servicios, etc», recoge el diario de esa sentencia.

La Audiencia relata otros episodios, como el manotazo en el culo que el actual comisario dio a la agente —que pidió el traslado a Barcelona— durante una comida con más funcionarios policiales en Pamplona.

El tribunal declaró probado el acoso sexual e impuso a Royo una multa de 1.080 euros y una indemnización a la agente acosada con 3.000 euros. Royo tomó posesión como comisario provincial de Lleida el pasado 9 de diciembre.